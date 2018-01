Više sunca u BiH do kraja mjeseca

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini će do kraja sedmice preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, a temperature će rasti do 12 stepeni.

Danas će u BiH preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 5 i 10 stepeni.

Meteorolozi za sutra najavljuju prohladno jutro sa mrazom i maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kretat će se od minus 3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Umjereno oblačno i djelimično sunčano vrijeme preovladavat će i za vikend.