Damir-ef. Babajić sportista općine Gradačac u 2017. godini

Tradicionalno početkom februara 2018. godine, na prigodnoj svečanosti održanoj u dvorani „Skenderija“ u Gradačcu, dodijeljene su nagrade i priznanja najboljim sportistima općine Gradačac u 2017. godini, a za najboljeg sportistu u invalidnoj kategoriji sportova je proglašen najbolji košarkaš Damir Babajić, koji je sa KIK „Zmaj“ Gradačac osvojio desetine trofeja u 2017. godini, od međunarodnih i evropskih takmičenja pa do KUP-a FBiH i domaćih takmičenja. Komisija je na osnovu ranije izrađenih kriterija donijela Odluku ko su to najbolji sportisti na području ove Općine, gdje je i sam Damir, te koliki je doprinos KIK Zmaj Gradačac doprinio u razvoju ne samo sporta već i drugih univerzalno pozitivnih vrijednosti.

Da se radi o vrhunskom sportisti i čovjeku koji baštini kulturne vrijednosti dokaz su priznanja koje je u proteklom periodu dobio od strane relevantnih institucija za doprinos pomenutih vrijednosti. Samo u prošloj godini dobitnik je nekoliko priznanja: za razvoj sporta, za afirmaciju univerzalno-pozitivnih vrijednosti, za razvoj kulture, a kruna je „Zlatna plaketa sa zlatnim grbom“ za realizaciju mnogobrojnih humanitarnih i socijalnih aktivnosti kao i promociju islamskih univerzalno pozitivnih vrijednosti.

Damir Babajić je dobitnik i posebnog priznanja Sportskog savez općine Srebrenik za afirmaciju sporta izvan granica općine Srebrenik.

Od sportiste do doktora nauka

Damir je svoje djelovanje usmjerio na poboljšanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, a to je dokazao i kroz svoje školovanje, jer je i magistarski rad a i doktorski rad usmjerio na pitanje osoba s posebnim potrebama.

U prošloj godini premijerno je prikazan i njegov dokumentarni film „Korak“ na TFF, koji je od nekoliko stotina filmova izabran da bude dio ovog, jednog od najvećih događaja u BiH, projekta. Njegov dokumentarni film „Bez predrasuda“ kojeg je radila TV Sarajevo 2014. godine je pogledalo stotine hiljada ljudi, a ono što je najvažnije jeste da je unijelo radost osobama s posebnim potrebama u njihovim životima. Damirov cjelokupni rad, na polju i sporta i kulture i naučnog rada, usmjeren je na populaciju osoba s posebnim potrebama, odnosno njegov doprinos poboljšanju kvalitete života pomenute populacije. To potvrđuje i kroz pisanje doktorske disertacije, koju će nadamo se uskoro odbraniti. On je do sada napisao i desetine naučno-stručnih radova, eseja, tri knjige, a njegova knjiga „Moj pogled na život iz kolica“ je pomogla mnogim osobama koje su u istoj ili sličnoj situaciji da prevaziđu prepreke i da nastave voditi sretne živote.

Priznanje mu je uručio načelnik općine Gradačac mr.sc Edis Dervišagić.