Danas je Valentinovo dan posvećen izražavanju ljubavi, bilo voljenoj osobi ili dragom prijatelju, djetetu ili majci. Svakako ne smijete zaobraviti važnost darivanja na današnji dan, a pokloni za Valentinovo neizostavan su dio dana zaljubljenih. Nije potrebno trošiti ogromne svote novaca kako biste nekome pokazali da vam je stalo, nekada su dovoljni i mali znaci pažnje, ako su od srca.

Historija obilježavanja Valentinova – Dana zaljubljenih

Početak obilježavanja današnjeg Valentinova potiče daleko u prošlost u vrijeme staroga Rima. Tada je kršćanstvo bila mlada religija a na vlasti je bio car Klaudije II.

Car je zabranio ženidbu i zaruke vojnicima kako bi spriječio njihovu želju za ostankom kod kuće umjesto odlazak u rat. No u to doba živio je i sveštenik Valentin.

Sveštenstvo je moralo poštovati odluku no Valentin je ipak ostao dosljedan i potajno vjenčavao vojnike koji su se htjeli ženiti.

Careva ruka ga je naravno sustigla, strpavši ga u tamnicu. Na dan 14. februaraValentinu su po carevoj kazni odrubili glavu. Nedugo nakon smrti, narod je Valentina proglasio svecem pa tako danas i mi u modernom vremenu slavimo Valentinovo – Dan zaljubljenih.

Tradicije Valentinova su različite po zemljama.U Engleskoj su prije sto godina oblačili malu djecu u odrasle na Valentinovo. Djeca su išla od vrata do vrata i pjevala Valentinovo pjesmu.

U Wales-u se darivale drvene izrezbarene kašike. Simboli su najčešće bili srca, ključevi a nosile su poruku “ti imaš ključ mog srca”.

U nekim zemljama je običaj da djevojka od mladića dobije odjeću kao poklon, a ako ona zadrži dar znači da se želi udati za njega.