Izdato upozorenje na poplave na Balkanu, u BiH vjetrovi do 90 kilometara na sat

Svjetska aplikacija za vremenske prognoze izdala je upozorenje za područje Balkana navodeći kako nas narednih dana očekuju jake kiše i poplave. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH će od sutra padati kiša i snijeg.

Danas je izdat narandžasti meteoalaram za područje Banje Luke, Višegrada, Mostara i Trebinja.

U subotu ujutro snijeg će padati u Krajini te zapadnim i sjevernim područjima BiH, dok će u ostatku zemlje padati kiša. U poslijepodnevnim satima doći će do pada temperatura pa će i u ostatku zemlje padati snijeg. Iz FHMZ-a ističu da lokalno može pasti i 120 litara kiše. U Hercegovini će puhati olujni jugo brzine do 90 kilometara na sat.Temperature će se kretati od 0 do 4 u Krajini i na sjeveru, dok će u ostatku zemlje biti između 8 i 14, na jugu do 16 stepeni. Crveni meteoalarm izdat je za područje Trebinja i Mostara, a narandžasti za područja Sarajeva, Livna, Bihaća i Foče.Nedjelja će osvanuti sa snijegom koji će u večernjim satima preći u kišu, a u Hercegovini se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar u Bosni će biti sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini slabi jugo. Temperature će biti od -1 do 4 u Bosni, a u Hercegovini od 4 do 9 stepeni.

Prvi dan nove radne sedmice osvanut će s tamnim oblacima u Bosni, dok će u Hercegovini biti sunčano, a naoblačenje će uslijediti sredinom dana. Jutarnje temperature kretat će se od -5 do 0, na jugu do 2 stepena, a dnevne od 1 do 5, na jugu do 8 stepeni.

Kiša i snijeg očekuju se i u utorak.