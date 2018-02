Kupci sve češće nasijedaju na prevare putem Facebooka

Uprkos brojnim upozorenjima u medijima da “otvore oči” i budu itekako oprezni ukoliko naručuju i kupuju različitu robu putem interneta, novih prevara kupaca u BiH je sve više.

To dokazuju i brojna svjedočenja prevarenih kupaca na društvenim mrežama, koji iznova lakovjerno “padaju” na lažne oglase, i vjeruju lažnim “online buticima”.

Naime, na najpopularnijoj društvenoj mreži, Facebooku, nastala je prava poplava stranica putem kojih se prodaje odjeća, obuća i drugi modni artikli. Izuzetno povoljne cijene, atraktivne fotografije i opis ponude u kojem se navodi da se radi o odličnom kvalitetu mame građane širom BiH da naruče i kupe takve proizvode, međutim nakon što ih plate i preuzmu putem pošte dobiju nešto potpuno neočekivano.

Nekoliko lažnih stranica na Facebooku zbog toga je već prijavljivano, pa su one brisane, međutim problem je što ti isti ljudi otvaraju nove stranice na Facebooku, pod novim imenom i drugim, opet lažnim, kontakt podacima.

Bez otvaranja paketa

Najnoviji primjeri prevara sa kojima se suočavaju kupci iz cijele BiH, a posebno mlade djevojke, su ti da na poslanim paketima stoji oznaka da se paket prilikom zapreme ne smije otvarati, tako da kupci prvo moraju platiti naručenu robu a tek onda otvoriti paket. Nakon što ga otvore uvjere se da primljena roba nema veze sa onom koja je naručena, da bi saznali da su i kontakt podaci pošiljaoca lažni, tako da nemaju kome ni da se žale niti da traže povrat novca ili zamjenu robe, a na upite na Facebook stranicama gdje su naručili robu više im niko ne odgovara.

– Naručila sam čizme preko jednog profila na Facebooku. Isporuka je kasnila mada je trebala biti najkasnije u roku od 48 sati, ali nije ni to problem, već je roblem u tome što mi uopšte nije došao model koji sam tražila, već model koji su oni imali na stanju. Da nevolja bude veća, radnici Euroexpresa nisu dali da otvorim na licu mjesta, jer je na pošiljci bilo naznačeno da ne smijem otvarati. Osim toga, kontakt broj pošiljaoca je bio nevažeći. Tako da sam platila poštarinu plus proizvod koji nisam htjela. Naravno, pošta ne preuzima odgovornost, i ako nemate Ugovor možete vi izvršiti povrat, ali Vam niko ne garantuje da će vam novac biti vraćen. Uopšte se ne radi o cijeni ovdje, već o tome da Vas neko želi prevariti za 30KM. Ja ne mogu da vjerujem– požalila se Aldina na jednog grupi na Facebooku.

Da je na isti način više ljudi prevareno pokazuje i salva komentara koje je izazvala ova objava, a u kojima se mnogobrojne djevojke žale na istu prevaru.

– Isto mi se desilo sa torbom. Djevojka kod koje sam je naručila mi je rekla da ću moći otvoriti paket i vidijeti da je to ta torba. Ali momak koji je donio paket nije mi dozvolio da otvaram paket, jer je tako bilo naznačeno na pošiljci. Kada sam vidjela kolike su torbe bila sam iznenađena – navela je Amina.

– Ista stvar mi se desila sa stranicom Tiz i kada sam pokušala da ih zamolim za zamjenu blokirali su me – dodala je Rejhana.

– Jednom sam naručila čizme. Pogrešna boja, model. Nevažeći broj telefona. Isto ovako sam naletila. Od tada nikad više ne kupujem odjeću i obuću preko Facebooka. Mogu i sama naručiti preko E-bay-a, a ne da me neko vara i još zarađuje na meni – kazala je jedna od korisnica Facebooka.

U Euroexpressu pojašnjavaju da kada je u pitanju usluga otvaranja paketa na dostavi, ukoliko je pošiljalac na tovarnom listu označio sa “ne” opciju “otvaranje paketa”, kurir daje primaocu da samo vizuelno pregleda sadržaj paketa bez isprobavanja i uključivanja. Ukoliko je označeno “da”, kurir može da otvori paket na dostavi.

Takvo pravilo su prevaranti očigledno znali dobro iskoristiti, pa iako ranije dogovore sa kupcima da će moći pogledati robu prilikom primanja, ipak izaberu opciju da se pošiljka ne smije pregledati.

Inspektori imaju pune ruke posla

U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove ističu da imaju jako puno takvih prijavljenih slučajeva prevara putem online kupovine.

– Mi to stalno pratimo, ali vrlo je teško. Mi smo stvarno nemoćni, pokušavali smo, ali ne možemo naći te ljude. Oni daju lažne podatke, brojeve telefona na koje se niko ne javlja, onda bace kartice, nisu registrirani… Ima nekoliko slučajeva gdje uopšte nismo mogli doći do onih koji to rade. U Tuzli smo baš imali nedavno slučaj, stranka koja je kupovala preko neke stranice, dobila je nešto sasvim drugo. Niko joj se kasnije nije javljao kad je tražila zamjenu. Mi smo čak i policiju angažovali i sve ali jednostavno tim prodavačima nismo mogli ući u trag – ističe za Faktor ovlašteni rukovodilac federalnog tržišnog inspektorata, Elmir Ramić.

Dodaje da je jedino rješenje ovog problema uređenje Zakona o unutrašnjoj trgovini.

– To sa jedne strane, a sa druge strane nastojat ćemo sa vlasnicima portala da dogovorimo da se niko ne može oglašavati ukoliko ne da svoje tačne podatke, adresu i sve ostalo. Jedino na taj način možemo doći do tih osoba koji varaju ljude. Ali opet je problem Facebook. Zbog toga upozoravamo potencijalne kupce da ne vrše kupovinu takvih stvari, bez obzira na cijene i što je to primamljivo ako nisu sto posto sigurni da imaju tačne podatke onoga ko vrši prodaju. Mi ništa više za sada ne možemo učiniti – zaključuje Ramić. (FAKTOR)