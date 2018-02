Niske temperature donose snijeg u BiH narednih dana

Oblačno vrijeme i niske temperature danas će donijeti snijeg i susnježicu u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Slično će biti i narednih dana kad se u našoj zemlji očekuje do 20 centimetara bijelog prekrivača.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, sredinom dana slab snijeg očekuje se prvo u Krajini. U drugoj polovini dana slab snijeg ili susnježica prognoziraju se za veći dio Bosne. Snijeg se očekuje i na sjeveru Hercegovine.

U južnim dijelovima BiH danas se očekuje umjerena bura s jakim udarima brzine 40 do 65 kilometara na sat. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni celzija.

Sutra će u većem dijelu BiH također biti oblačno. U jutarnjim satima slab snijeg se prognozira u centralnim i istočnim područjima, rjeđe na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Smanjenje oblačnosti očekuje se od poslijepodnevnih sati.

Početkom iduće sedmice ponovo nas očekuje naoblačenje koje će donijeti slab snijeg. Jutarnja temperatura zraka u ponedjeljak će biti između -5 i -1, na jugu zemlje do 3, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni celzija.

U utorak se snijeg prognozira u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne te na planinama. Očekuje se novih deset do 20 centimetara snijega. U ostalim dijelovima zemlje u nizinama se prognozira kiša ili susnježica. Jutarnja temperatura zraka bit će većinom između -2 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni celzija. (KLIX)