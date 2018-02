Pjanić: Sa Napolijem ćemo voditi bitku do posljednjeg kola

Vezni fudbaler Juventusa Miralem Pjanić smatra da će njegov klub i Napoli do kraja sezone voditi žestoku bitku za osvajanje Serije A.

Napoli je trenutni lider na tabeli sa 66 osvojenih bodova, a Juventus ima samo jedan manje. Na posljednjih 10 mečeva obje ekipe su zabilježile devet pobjeda i jedan remi i jasno je da ćemo do kraja sezone gledati žestoku bitku.

Tako smatra i bh. reprezentrativac Miralem Pjanić.

“Bit će to tijesna borba između nas i Napolija do posljednjeg kola. Trenutno smo korak iza njih, tako da moramo ići meč po meč i držati korak. Poslije toga, ako želimo da ih prestignemo, oni će morati doći ovdje i odgovoriti zadatku. Trenutno smo u komplikovanom periodu sa mnogo gostujućih utakmica, ali uprkos tome ostvarujemo dobre rezultate. Veoma je bitno da svi budemo 100 posto spremni i zdravi. Nadam se da će se povrijeđeni igrači što prije oporaviti i sa cijelim timom na raspolaganju bit će nam mnogo lakše do kraja sezone na tri fronta”, rekao je Pjanić.

Podsjetimo, Juventus narednu utakmicu igra na domaćem terenu protiv Atalante.