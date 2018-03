U BiH do kraja sedmice padavine i porast temperatura

U Bosni i Hercegovini će danas i narednih dana preovladavati pretežno oblačno vrijeme popraćeno padavinama.

Danas poslijepodne i u večernjim satima prognozira se snijeg, a u Hercegovini postupan prelazak snijega u kišu. Krajem dana i u Bosni snijeg će postupno prelazi u kišu. Intenzivnije padavine u noći, s četvrtka na petak, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se od minus četiri do dva, na jugu od dva do šest stepeni.

U Sarajevu danas poslijepodne povremeno sa slabim snijegom koji će postupno prelazit u susnježicu i kišu. Najviša dnevna temperatura oko jednog stepena.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH za petak prognozira oblačno vrijeme sa kišom, koja se ponegdje može lediti u dodiru sa tlom. U jutarnjim satima i dio prije podneva ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne sa susnježicom ili snijegom. Intenzivnije padavine na istoku i jugoistoku Hercegovine, gdje se očekuje od 40 do 60 litara po metru dvadratnom. U osataku zemlje padavine slabog do umjerenog intenziteta.

Jutarnja temperatura od minus pet do jedan, na jugu od dva do šest, a najviša dnevna od minus jedan do pet, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne do šest do 10 stepeni.

Za vikend pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se u subotu očekuje kiša u jutarnjim satima i tokom večeri. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne slab snijeg u prvom dijelu dana. Na planinama sa snijegom. U ostatku Bosne mjestimična kiša ili rosulja u jutarnjim satima.

U nedjelju se u Bosni očekuje susnježica i snijeg, u Hercegovini kiša. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na jugu od tri do sedam, a najviša dnevna od nula do šest, na jugu od osam do 11 stepeni.