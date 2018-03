Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Period nepovoljnih vremenskih prilika, prema prognozama meteorologa, nastavit će se do kraja marta. Padavine se očekuju na području centralne, sjeveroistočne i jugozapadne Bosne te na istoku Hercegovine, dok će u ostalim krajevima biti oblačno vrijeme uz vrlo malu mogućnost za slabe padavine. Nešto stabilnije vrijeme prognozira se od drugog do petog aprila, nakon čega se ponovo očekuje pogoršanje vremenskih prilika i padavine širom zemlje.

„Negativne jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se do 28. marta, a kretat će se od -3 do 2, dok se u Hercegovini očekuju od 3 do 8 stepeni. Maksimalne temperature u istom periodu u Bosni se prognoziraju od 6 do 11, a u Hercegovini od 10 do 15 °C.“ kazao je Bakir Krainović, savjetnik u Sektoru primjenjene meteorologije FHMZ.

Prema aktuelnim prognostičkim kartama od 29. marta do devetog aprila prognozira se porast temperatura.

„ U Bosni se jutarnje temperature očekuju od 3 do 8, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni, dok se maksimalne dnevne u Bosni prognoziraju do 20, a u Hercegovini do 22 °C.“ navodi Krainović.

A usljed nestabilnog vremena doći će i do pogoršanja biometeoroloških prilika, koje kod osjetljivih osoba mogu izazvati meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije, u noći problemi sa snom. Obzirom da je i dalje neuobičajeno hladno za ovaj dio godine, svim građanima savjetuje se da posvete pažnju prilagođenom oblačenju.

No, s druge strane, povoljni temperaturni uslovi pogodovaće provođenju radova na otvorenom, pri tome će topljenje snijega dovesti do porasta sadržaja vlage u tlu, što će otežavati predsjetvenu pripremu.

Inače, za poljoprivrednu proizvodnju bitno je poznavanje temperatura zemljišta u vegetacionom periodu jer ona utječe na porast i razviće nadzemnih dijelova biljke te rast i apsorpcionu moć korijena. Temperatura oraničnog sloja zemljišta je jedan od najboljih pokazatelja spremnosti zemljišta za sjetvu.