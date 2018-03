Gradačac: Hoće li propasti investicija od 10 miliona eura

Zbog nedostatka drveta, u Gradačcu bi mogla propasti investicija vrijedna 10 miliona EUR koja bi otvorila i 400 novih radnih mjesta. Općina ima sve što investitor traži, potrebnu infrastrukturu, mogućnost i želju da pomogne realizaciju ovog velikog projekta, ali se ne može dati garancija na tražene količine drveta. U rješavanje problema uključila se i Vlada Tuzlanskog kantona, ali ni to nije dovoljno…

Zbog nedostatka drveta, u Gradačcu bi mogla propasti investicija u fabriku namještaja vrijedna 10 miliona eura koja bi otvorila 400 novih radnih mjesta, izvijestila je RTV Tuzlanskog kantona.

Naime, fojnička fabrika namještaja Općini Gradačac je uputila pismo namjere u kojem je izrazila želju da otvori novu fabriku u koju bi investirala 10 miliona EUR.

Općina investitoru daje na raspolaganju zemljište i svu potrebnu infrastrukturu, no kako se radi o fabrici koja proizvodi za IKEA-u potrebne su im određene količine drvne mase za koje nije izvjesno mogu li biti osigurane.

Investitor je tražio garanciju za oko 25.000 kubnih metara bukve i oko 5.000 kubnih metara hrasta u toku jedne godine.

– Općina Gradačac je odgovorila na to pismo namjere i po onome što mi imamo i čime mi raspolažemo prihvatljiva nam je takva investicija. Problem se pojavio u garanciji u smislu drvne mase odnosno sirovine koja se može osigurati za jednu takvu fabriku – kazao je za RTV TK načelnik Općine Gradačac Edis Dervišagić.

Ponuda i potražnja drvne mase na području Tuzlanskog kantona nisu u ravnoteži. Šume TK snabdijevaju oko 170 proizvođača i njihove mogućnosti prevazilaze potražnju. Raspolažu sa oko 42 hiljade kubika bukve i sa 4.700 kubika hrasta.

Prednost se odlukom Vlade TK daje domaćim proizvođačima ali preduzeće Šume TK ne može zadovoljiti ni postojeće kapacitete drvoprerađivača sa područja Tuzlanskog kantona. Stoga su oni prinuđeni da uvoze znatne količine drvne sirovine.

– Odlukom Vlade FBiH Šume TK moraju najmanje 20 posto da licitiraju, tako da je na raspolaganju za sukcesivnu isporuku putem ugovora drvoprerađivačima u TK na raspolaganju 34 hiljade kubika – kazao je za RTV TK v.d. direktora JP Šume TK Kadrija Omazić.

Nova fabrika za proizvodnju namještaja u Gradačacu otvorila bi 400 novih radnih mjesta te lokalna zajednica ne odsutaje od ovog projekta.

– Investicija nije propala ali do nje u skorije vrijeme neće doći. Što se tiče Općine, mi možemo i hoćemo, i stojimo na raspolaganju. Raspolažemo građevinskim zemljištem ali ostaje da se riješi ovo pitanje a to su prije svega zakonske izmjene. Ako ništa, možemo prepisati iz zemalja u okruženju kako su one to riješile – kazao je Dervišagić.

S obzirom da problem garancija koje traži investitor da bi u Gradačcu pokrenuo proizvodnju prevazilaze kantonalni nivo, u Općini smatraju da bi na njegovom rješavanju trebalo da bude angažovana i Vlada FBiH. Uputit će inicijativu u kojoj će tražiti izmjene zakonske regulative u oblasti drvne industrije kojima će biti preferirani proizvođači koji se bave finalnom obradom drveta. (biznisinfo.ba)