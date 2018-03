Od naredne sedmice proljetne temperature

Snježne padavine zadržat će se u BiH do utorka kada će uslijediti kišni, a potom sunčani period s temperaturama do 15 stepeni u Bosni, a 18 stepeni na jugu. Oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom i snijegom u Hercegovini zadržat će se još sutra. U večernjim satima doći će do prestanka padavina. Ipak, temperature će biti niske, jutarnje će se kretati od -7 do -1, a na jugu od 1 do 5, a dnevne od 0 do 6, na jugu od 4 do 9 stepeni.

U subotu će biti nešto hladnije, ali neće biti jakih padavina. Kiša će padati u Hercegovini, a snijeg na jugoistoku Bosne. Jutarnje temperature kretat će se od -8 do -2, na jugu od 0 do 4, a dnevne temperature bit će od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni. Od nedjelje će temperature jutarnje i dnevne biti više za tri stepena. U večernjim satima očekuje se kiša, a na planinama snijeg. U novu radnu sedmicu ući ćemo s oblačnim vremenom. Još u ponedjeljak se očekuje slabiji snijeg na planinama, a u drugim dijelovima kiša. Značajnije promjene u temperaturama očekuju se u utorak, kao i prestanak padavina. Prema podacima Accuweathera, sunčano vrijeme s oblacima trajat će tokom cijele sedmice, a do vikenda će temperature rasti do 15 stepeni, na jugu do 18. Za početak aprila prognozirana je kiša, ali i proljetne temperature. (Vijesti.ba / Klix.ba)