Osmi mart danas predstavlja priliku da muškarci, ali i pripadnice ljepšeg spola, većinom kroz kupovinu poklona i cvijeća iskažu ljubav i poštovanje prema voljenim ženama. Međutim, u prošlosti je ovaj dan imao sasvim drugačije značenje. Jeste li se ikada zapitali kako je nastao praznik 8. mart kakav danas poznajemo i slavimo?

Osmog marta 1857. godine u New Yorku su u štrajk stupile radnice fabrike tekstila, zahtijevajući bolje uslove za rad žena. Na isti dan, na istom mjestu, samo 51 godinu kasnije, ponovo je došlo do štrajka žena, koji se završio tragično. Naime, radnice su bile zatvorene u fabrici iz koje nisu mogle da izađu, a potom je izbio požar u kojem je život izgubilo 129 žena. U znak sjećanja na ovaj događaj, godinu dana kasnije je u New Yorku po prvi put obilježen Dan žena, 8. mart.

Na Drugoj internacionalnoj konferenciji žena u Copenhagenu 1910. godine dogovoreno je da se jedan dan u martu proglasi Danom borbe žena za njihova prava. Međutim, za prvi međunarodni dan žena tada je proglašen 18., a ne 8. mart, a kao simbol toga što su žene Njemačke, Danske, Austrije, Švajcarske i Amerike zatražile pravo glasa. Godinama kasnije, tačnije 1918. u Njemačkoj je po prvi put uvedeno pravo žena da glasaju i budu birane, a prvi ženski poslanik u njemačkoj Nacionalnoj skupštini bila je članica socijaldemokratks epartije Marie Juchacz.

– Moje dame i gospodo žena je od sada punopravna građanka ove zemlje. Razmislite dobro šta to znači. To znači da je mnogo više žena u starosnoj izbornoj dobi, nego muškaraca. Žena je sada, s obzirom da ima pravo glasa, u stanju da utiče na politički život u zemlji – rekla je ona u svom prvom govoru.

Na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena 1921. godine u Moskvi odlučeno je da se ipak 8. mart uvede kao Međunarodni dan žena, dan kojim se podsjeća na dugogodišnju borbu za njihova prava i uspjehe koje su ostvarile (uvođenje osmosatnog radnog vremena, ujednačavanje plata muškaraca i žena, kao i zaštita majki i uvođenje porodiljskog bolovanja). (avaz)