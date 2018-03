Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

– naselju Cage Ćosići prema školi u vremenu 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Rapatnica Luka prema Rapatnici u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Ćehaje preko autoputa u vremenu od 09:00 do 15:00 sati