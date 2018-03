U Tuzli otvorena izložba slika Senaida Buljubašića

Tuzlanska podružnica HKD “Napredak” i Franjevački samostan organizatori su izložbe radova akademskog grafičara Senaid Buljubašića iz Srebrenika, koja je u utorak otvorena u galeriji „Kristian Kreković“ u Tuzli.

Posjetioce je pozdravio gvardijan Franjevačkog samostana fra Mario Divković, dok je o izloženim djelima akademskog umjetnika iz Srebrenika, govorila Marina Trogrlić, profesorica likovne umjetnosti u KŠC „Sveti Franjo“ u Tuzli.

Naglasila je da se Buljubašić prvi put javnosti predstavlja u galeriji „Kristian Kreković“.

– Put likovnih istraživanja često je neizvjestan, a rezultati mogu biti iznenađujući. Digavši ruke od grafike, Senaid Buljubašić se posvetio istraživanju slikarstva. Dva ciklusa, predstavljena na ovoj izložbi, svjedoče o tome. U jednom trenutku je nesputan kolorist, a već u drugom realist sposoban da preko crteža omogući pokret. Upravo je pokret ono što povezuje ova dva, naizgled nepovezana ciklusa, pokret ruke koja bojom oslobađa nutrinu i pokret prikazanog lišen konteksta – navela je Trogrlić.

Buljubašić je u izjavi za Fenu rekao da je izložio radove koji su nastali u posljednjih četiri – pet godina. Za razliku od djela rađenih poslije završene akademije, a to su uglavnom bile studije aktova, ovdje je, u jednom ciklusu, pokazao ruke i noge u neobičnom crtežu.

– Radi se o obojenim crtežima, što je malo specifično, jer to rijetko ko radi. To su tuš, pero, boja. Poželio sam se velikih formata i to mi je bila ideja. Veliki format traži nešto ovako što sam pokušao uraditi. U stvari, eksperimentišem i radim ovo što me trenutno inspiriše. A hoće li to biti preokupacija i u budućnosti, vidjet ćemo – izjavio je Buljubašić.

Ovaj umjetnik do sada je sudjelovao na oko 70 izložbi, te na 16 likovnih kolonija. Dobitnik je brojnih nagrada, diploma i priznanja, od kojih posebno ističe nagradu 6. Bijenala jugoslovenskog studentskog crteža u Beogradu 1991.godine, te specijalnu nagradu s kolektivne izložbe ULUTK 2008. godine.

Izložbu Senaida Buljubašića, koja će javnosti biti dostupna dvije sedmice, otvorio je Benjamin Bajraktarević, direktor Zavoda za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. (RTV SLON)