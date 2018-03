Vlada TK: Zrak ove godine čišći u odnosu na predhodnu

Svjedoci smo da je ove zime u više navrata prema alikacijama za mjerenje zagađenosti zraka indeks kvalietata zraka u općinama TK i gradu Tuzla imao epitet OPASNOG po zdravlje, zbog čega su građanima izdavana upozorenja da ne izlaze i ne zadržavaju se vani. Iako su građani i vlastitim čulima vida i njuha mogli osjetiti kvalitet zraka koji udišemo, Informacija o stanju zgađenosti zraka u TK koju je nedavno prihvatila Kantonalna vlada donosi nešto drugačiju sliku o zraku u našem kantonu.

Tuzla, Lukavac i Živinice nekoliko puta tokom zimskog perioda smjenjivali su se za titulu najzagađenijih gradova u Evropi, a ljekari i nevladin sektor upozoravali su na štetne posljedice zagađenja. Zrak su na svojim plućima osjetili i pacijenti koji su zbog akutnih respiratornih infekcija punili čekaonice domova zdravlja i UKC –a Tuzla. U prilog tome da je zrak OPASAN govore i podaci Zavoda za javno zdravstvo TK koji pokazuju porast oboljelih od karcinoma pluća, a samo u 2016. godini registrirana su 144 novooboljela pacijenta, dok je od posljedica ove bolesti umrlo 215 stanovnika TK. No, vezu između oboljevanja stanovništva te smrtnih posljedica i zagađenja u ovom momentu nije moguće dokazati, tvrde iz reornog ministartva.

„Svaka informacija o tome da ljudi umiru zbog zagađenja zraka i da se to može dovesti u neposrednu vezu je informacija koja nema apsolutno uporište, jer nije moguće u ovom momentu to dovesti u apsolutnu vezu. Postoji sigurno veza, međutim nije moguće dosadašnjim metodima koje primjenjuje Zavod za javno zdravstvo to dokazati“. kazao je Emir Softić, sekretar Minstarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK.



Informacija o stanju zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona koju je Vladi TK na uvid dostavilo resorno ministarstvo pokazuje da je tokom 2017. godine dolazilo do značajnog broja prekoračenja graničnih vrijednosti polutanata u zraku, ali i tzv „pragova“ uzbune. No zrak je, kako kažu iz Minsitarva, u odnosu na prošlu godinu čišći.

„U ovoj godini 2018 – toj, zbog vremenskih prilika kakve su bile kvalitet zraka je znatno povoljniji u odnosu na 2017. godinu. U 2017- toj smo primjera radi, imali već pet epizoda uzbune koje smo proglašavali i epizoda upozorenja i bilo je dosta prekoračenja, dok u 2018 – toj, na početku godine je znatno manji broj takvih situacija“.navodi Softić.

Analizirajući prikupljene podatke, u Informaciji se navodi da na stanje kvaliteta zraka na području TK utiče emitirano zagađenje od: industrijskih i termoenergetskih postrojenja, manjih energetskih postrojenja instaliranih kod privrednih subjekata, kotlana i individualnih ložišta i saobraćaj. Stoga je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice u proteklom periodu, u skladu sa svojim nadležnostima, predložilo niz aktivnosti.

„To je uvođenje procesa otsumporavanja u TE Tuzla i potpuna primjena uslova koji su dati u okolinskim dozvolama za svaki privredni subjekt koji utiče na zagađenje zraka, ubrzati i povećati mrežu daljinskog grijanja i priključenje individualnih stambenih objekata na mrežu daljinskog grijanja i povećati broj inpektora i njihova ovlaštenja vezano za ovu oblast“.ističe Softić.



Razlog zbog kojeg se podaci sa mjernih stanica kojima moritoring zraka vrši Vlada TK, i podaci nevladinih organizacija o indeksu kvaliteta zraka drastično razlikuju je to što, kako tvrdi Softić sistem za kontrolu zraka koji koristi resorno ministarsvo koristi standarde priznate u Evropskoj uniji. (RTV SLON)