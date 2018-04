5 medalja za Karate Klub “1.Mart” na Državnom prvenstvu za djecu u Jajcu

Na Državnom prvenstvu za djecu održanom u Jajcu 21.4.2018. godine, nastupilo je 894 takmičara iz 110 karate klubova. Karate Klub “1.Mart” nastupio je sa 5 takmičara i osvojio 5 medalja te tako stekao 4 reprezentativca za odlazak na Balkansko prvenstvo koje se održava u Beogradu.

U ukupnom poretku klubova smo zauzeli visoko 11 mjesto od 110 kluba gdjesu ostavili iza sebe klubove koji su poveli 10,15 i više takmičara na ovo Državno. Titulu državnih prvaka su ponijele Duranović Hana u kategoriji borbe 2008 godište -34 kg i Ženski kata tim 2007-2008 godište u sastavu Delić Lana, Duranović Hana, Dorić Ejla. Hana je do zlatne medalje došla sa ubjedljive 3 pobjede i to sve sa velikom bod razlikom.

Također, ženski kata tim je do zlatne medalje došao sa 3 pobjede i to sve sa 5-0 pobjedama tako da ni u jednom momentu nije bilo upitno osvajanje zlatne medalje. Viceprvaci države su postali Delić Lana u kategoriji borbe 2008 godište -30kg i Duranović Hana u kategoriji kate djevojčice 2008 godište. Delić Lana je do srebrene medalje došla sa 2 pobjede i malo sportske sreće je nedostajalo da u finalnom meču osvoji zlatnu medalju. U finalu je poražena sa minimalnim rezultatom 1-0.

Viceprvak države je postala Duranović Hana koja je u konkurenciji 64 takmičarke u katama zauzela 2.mjesto. Ostvarila je ubjedljive pobjede u 5 mečeva i to sve rezultatom 5-0 te je u finalu poražena sa 3-2. Bronzanu medalju je osvojila Moranjkić Jasmina u kategoriji borbe djevojčice 2006 godište -45 kg. Jasmina je do medalje došla odličnim nastupom i sa 2 pobjede, te minimalnim porazom 2-1 od djevojčice koja je kasnije i postala prvak države u toj kategoriji. Odlične nastupe su takođe zabilježili Joldić Asim u kategoriji kate dječaci 2007 godište koji je u konkucenciji 63 takmičara zauzeo 4 mjesto. Ostvario je 4 pobjede i jedan poraz te se kroz repesaž borio za 3 mjesto gdje je poražen. Takođe Delić Lana je u kategoriji kate djevojčice 2008 godište zauzela 4 mjesto, koja u konkurenciji 64 takmičarke ostvarila 5 pobjeda i poraz te se kroz repesaž borila za 3 mjesto gdje je poražena. Dorić Ejla je u istoj kategoriji kate djevojčice 2008 godište ostvarila odličan rezultat zauzevši 6 mjesto. Ona je ostvarila 4 pobjede i 1 poraz.