Danas je Svjetski dan zdravlja

Najmanje polovina ljudi na svijetu ne može dobiti zdravstvenu zaštitu. Milioni ljudi se nađu u siromaštvu jer su prisiljeni sami platiti zdravstvene usluge, a stotine miliona se suočava sa katastrofalnim troškovima zbog plaćanja svojih zdravstvenih usluga iz kućnog budžeta. Univerzalnom zdravstvenom zaštitom bio bi omogućen pristup uslugama koje pokrivaju najvažnije uzroke bolesti i smrti, a kvaliteta im je dovoljno dobra da se zdravlje tih ljudi poboljša. Upravo tome posvećena je ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zdravlja kojem se pridružio i Crveni križ Grada Tuzla.

„Ovogodišnja tema je Univerzalna zdravstvena zaštita: Svuda i svako – znači da je svima dostupna zdravstvena zaštita bez nekih finansijskih utrošaka koji nažalost često osobe koje imaju obilne zdravstvene probleme dovode do siromaštva, a siromaštvo ponovo dovodi do naruđavanja zdravlja i onda upravo to bude još veći problem“, izjavila je Selma Atić, koordinator za zdravstvo u Crvenom križu Grada Tuzla.

Jedna od aktivnosti koje je ove godine organizirao Crveni križ Grada Tuzla je besplatno mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi kao najčešćih nezaraznih bolesti među stanovništvom. Cilj je provjeriti kod što više građana krvni pritisak i šećer, te dati savjete vezano za dalje postupanje. No, ono što je posebno bitno jeste ukazati na eventualni rizik od metaboličkog sindrom o kojem se u javnosti jako mao govori a na koji je moguće posumnjati upravo provjerom navedenih parametara.

„Taj metabolički sindrom predstavlja prisustvo tri od pret simptoma, znači visok šećer u krvi, visok krvni pritisak, povišene masnoće odnosno holesterol, snižen onaj dobri holesterol HDL i povećan obim struka, kod muškaraca preko 94, a kod žena preko 80“, upozorava Atić.

Svjetski dan zdravlja prilika je da se ukaže i na potrebe izbjegavanja loših životnih navika kao što su pušenje, brza hrana, sjedalački način života i slično, te da se posvetimo zdravom načinu života koji podrazumijeva fizičku aktivnost, zdravu ishranu, izbjegavanje stresnih situacija i boravak u prirodi. Crveni križ je u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja građanima Tuzle predstavio i katalog svojih usluga, a demonstrirana je i kardiopulnimalna reanimacija gdje su se svi zainteresovani građani mogli educirati o izvođenju ovog postupka. (RTV SLON)