Do kraja sedmice potpisivanje kolektivnog ugovora s policijom u TK

Od kraja prošle godine traju pregovori između sindikata policijskih službenika i Vlade Tuzlanskog kantona. Iako su u početku iz Sindikata izričito bili protiv bilo kakvog dogovora koji ne podrazumijeva izjednačavanje s plaćama u Federaciji, na kraju su se s Vladom ipak našli na pola puta. Njihov kolektivni ugovor umjesto tri miliona koliko košta ispunjavanje svih želja policajaca u kantonu, budžet će koštati milion i sto hiljada maraka.

Nakon 20 godina kako je formiran Sindikat policijskih službenika u TK, tek u ovoj sedmici bitće potpisan kolektivni ugovor za uposlenike u ovoj oblasti između njih i kantonalne vlade. Ministar unutrašnjih poslova tvrdi da se ovaj kolektivni ugovor ne razlikuje mnogo od ugovora koji su do sada postignuti sa ostalim socijalnim partnerima, izuzev tek nekoliko razlika nametnutih samom specifičnošću policijskog posla.

„To su prije svega noćni rad koji je nešto veći od ostalih socijalnih partnera i prevoz s obzirom da policija radi u turnusima, nismo mogli obezbijediti najjeftiniju kartu, već se držimo zaključka Vlade da karta ne može prelaziti više od 250 KM.“ – kazao je Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Za policijske službenike koji rade na ulici obezbjeđeno je dodatnih milion i 150 hiljada KM u Bužetu i to povećanje plaće dobit će uposlenici MUP-a od čina policajca do starijeg narednika. Zahtjev Sindikata policije bio je usaglašavanje sa Zakonom o plaćama u FBiH, no ipak su pristali na manje….ali ne i odustali.

„Fali nam negdje milion i 550 hiljada KM kako bismo u potpunosti ispoštovali taj Zakon. Dogovorili smo se sa Sindikatom da to budu teme razgovora u 2018. godini i da u Budžetu za 2019. pokušamo riješiti tu malu zakonsku obavezu i samim tim bismo dobili puno zadovoljnije policijske službenike u kantonu.“ – poentira Topčagić.

Ministar Topčagić, nada se da će uskoro biti riješeno i pitanje raspodjele javnih prihoda koje bi dodatno napunilo budžetsku kasu, a dobijeni novac sigurno bi jednim dijelom bio usmjeren na povećanje plaća. Potpisivanjem kolektivnog ugovora sa policijom, proces socijalnog dijaloga u Tuzlanskom kantonu priveo bi se kraju, a u toku je ostalo još postizanje dogovora sa uposlenima u zdravstvu. (RtV SLON)