Evo kakvo nas vrijeme očekuje 1. maja

Iako će ponedjeljak biti relativno sunčan sa visokim temperaturama, prvomajski praznici donijet će i nešto nestabilnije vrijeme. Tako će u Hercegovini biti isključivo sunčano, a u bosni sunčano samo prije podne.

U utorak, 1. maja, prema prgnozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, moguća je naoblaka u drugoj polovini dana, dok se u poslijepodnevnim satima očekuju i lokalni pljuskovi. Ova prognoza odnosi se na teritoriju Bosne i to najvećim dijelom da onaj dio države gdje su geografski pozicionirani Tuzla i Tuzlanski kanton.

Ipak, meteorolozi kažu, ako i dođe do padavina, one će biti kratkotrajne i ne baš obilne što ne bi trebalo pokvariti ugođaj gdje god praznike provodili. Važno je istaknuti kako će i prvog dana maja temperatura ići od 25 pa do visokih 29 stepeni Celzijusa.