Kakvo nas to vrijeme očekuje u narednim danima

Prema podacima meteorologa u BiH u utorak i srijedu preovladavat će umjereno do pretežno oblačno i djelimično sunčano vrijeme, dok se u četvrtak prognozira kiša i pljuskovi. Više padavina očekuje se u sjevernoj i sjeverozapadnoj Bosni. U većem dijelu BiH u petak je moguća slaba kiša.

„Jutarnje temperature zraka do četvrtka u Bosni kretat će se od 3 °C do 10°C, a u Hercegovini do 13°C. Maksimalne dnevne temperature imat će vrijednosti između 15°C i 21°C. U petak se očekuju niže temperature zraka. Maksimalne temperature kretat će se između 10 °C i 15 °C u Bosni, a u Hercegovini do 18°C.“ – kazao je Dženan Zulum, meteorolog FHMZ-a.

Vikend ćete moći iskoristiti za boravak u prirodi obzirom da se za vikend i početak sljedeće sedmice prema raspoloživim sinoptičkim kartama očekuje stabilno vrijeme sa više sunčanih intervala.

„Temerature zraka bit će u laganom porastu. Jutarnje temperature kretat će se od 5 °C do 12 °C a najviše dnevne između 18 °C i 24°C.“ – dodao je Zulum.

Novo naoblačenje praćeno kišom i padom temperatura zraka očekuje se 13. i 14 aprila na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine.

Stabilnije vremenske prilike uz temperature zraka koje neće oscilirati u velikom rasponu ugodno će djelovati na većinu populacije koja će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se umanjiti.