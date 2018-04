Otvoren sajam ”GRAPOS – EXPO 2018” u Gračanici

Jučer je u Gračanici otvoren Međunarodni sajam poduzetništva i obrta ”GRAPOS – EXPO 2018”. Na ovogodišnjem sajmu, na 121 štandu, svoje proizvode i usluge prezentiraju 322 izlagača iz šest zemalja, a organizatori očekuju posjetu više od 25 hiljada ljudi. Ove godine, sajam „Grapos Expo“ se održava na prostoru poslovne zone „Fering“ u Gračanici, i bit će otvoren do 28. aprila.

„Ovogodišnji deveti po redu gračanički sajam Grapos Expo je svojevrsna promocija privrede kako Gračanice tako i TK, pa i BiH u cjelini. Imamo izlagače iz šest zemalja i to su najbolji promotori i ambasadori privrede kako Tuzlanskog kantona, tako i BiH“, izjavio je Jakub Suljkanović, premijer TK.

Prema riječima Nusreta Helića, načelnika Općine Gračanica samo udruživanjem snaga, volje i pameti moguće je stvarati povoljniju klimu za razvoj društva, pa tako i ovaj Sajam omogućava stvaranje novih poslovnih prilika.

„Želimo i na ovom sajmu pokazati da ova sredina, da ova zemlja ima perspektivu, ima šansi. Ovdje će se desiti mnoge pozitivne stvari, ovdje će se kreirati poduzetnički ambijent, sklopiti mnogi poslovi, predstaviti privreda i gračanice i onih svih koji učestvuju na sajmu“, izjavio je Nusret Helić, načelnik Općine Lukavac.

Sajam je idealna prilika za poslovnu saradnju za promociju proizvoda i dostignuća ali zahvaljujući organizatorima, na Sajmu će prisutni imati mogućnost da se susretnu sa stručnjacima iz bankarskog sektora i organizacijama koji su direktno uključene u proces pridruživanja BiH EU.

„Posjetioci dolaze i ovo je rekordna posjeta do sada za prvi dan sajma od prethodnih svih sajmova koje smo napravili, a očekujemo do 28. napraviti rekordnu posjetu i to je ono što će nam datzi za pravo da iduće godine na destom jubilarnom sajmu napravimo apsolutno lidersku poziciju sajma Grapos expo“, kazao je Nedžad Nuhanović, direktor Sajma GRAPOS EXPO.

Partner ovogodišnjeg sajma je Hrvatska obrtnička komora.

„Ovaj će sajam ja vjerujem uskoro postati najbolji sajam u FBiH, jer ovakvim tempom privlačenja izlagača, a morate znati da izlagači ne dolaze tamo gdje nema koristi i zbog toga se vraćaj i dovode svoje partnere i to je ono što čini prozor u svijet, a ovaj sajam je prozor u svijet“, izjavio je Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

(RtV SLON)