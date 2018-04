Počela isplata penzija u FBiH, 106.000 penzionera dobit će veće iznose

U četvrtak je započela isplata penzija u Federaciji BiH za mart, a ukupno 106.208 korisnika dobit će uvećane penzije u iznosu od pet, odnosno 10 posto.

S obzirom da je od 1. marta 2018. godine u primjeni novi Zakon o mpenzijskom i invalidskom osiguranju, isplata korisnicima na koje se ne odnosi povećanje penzija izvršit će se u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije, a dalje će se usklađivati po odredbama novog Zakona.

Novim Zakonom predviđeno je jednokratno povećanje penzija, i to za 10 posto korisnicima penzija koji su prava ostvarili do 31. 7.1998. godine, odnosno pet posto korisnicima koji su ostvarili svoja prava od 1. 8.1998. do 31. 12. 2007.

Radi se o ukupno 106.208 penzionera za čije povećanje penzija su u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje osigurali dodatnih 2.897.725 maraka.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu pezija za mjesec omart, s uračunatim troškovima, iznose oko 168 miliona maraka.

Po objavi koeficijenata rasta potrošačkih cijena i BDP-a, iza 15. aprila sve penzije za mart bit će usklađene sukladno članku 79 Zakona o PIO, a isplata razlike za mart, uz uvećanu penziju za april, bit će izvršena 5. 5. 2018. godine.

Izvor: RTV Slon/FENA/