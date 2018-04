Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Srebrenikobavještava svoje korisnike da će do 27. aprila ove godine u terminu od 08.00 do 17.00 sati dolaziti do povremenih prekida u isporuci vode na gradskom vodovodnom sistemu.

Razlog za prekide je izvođenje radova na revitalizaciji bunara Vlahulje.