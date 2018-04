Prosinečki: U Sarajevu mi je sjajno, bilo šta drugo da Vam kažem slagao bih

Robert Prosinečki imao je sjajnu fudbalsku karijeru. Sa beogradskom Crvenom Zvezdom bio je prvak Evrope i svijeta. Nosio je i dresove Barcelone i Real Madrida. Nedavno je postao selektor Fudbalske reprezentacije BiH naslijedivši na toj poziciji Mehmeda Baždarevića. Prosinečki je za Interview.ba govorio o svom boravku u Sarajevu i kako su ga dočekale Sarajlije. Pročitajte kako se nosio sa slavom u vrijeme kada je bio najbolji mladi igrač na svijetu, kako je javno pušio cigarete kao velika fudbalska zvijezda i šta bi uradio da zna da neko od njegovih igrača radi isto danas i još mnogo novih detalja iz života popularnog Žutog.

INTERVIEW.BA: Kakav ste prijem imali u Sarajevu, da li ste imali priliku prošetati gradom, razgovarati sa građanima?

PROSINEČKI: Naravno, sve što mugu reći je da je sjajno. Ljudi su srdačni, zaustavljaju me. Čini mi se da im je drago što sam selektor. Viđam se često sa Refikom Šabanadžovićem koji je igrao sa mnom četiri godine u Crvenoj Zvezdi. Super je domaćin i odemo zajedno na večeru. Bilo šta drugo da Vam kažem slagao bih, osim da mi je odlično.

INTERVIEW.BA: Nekada vaš trener Ćiro Blažević, pa nakon njega i neki vaši saigrači iz ex Yu reprezentacije, Baždarević, Hadžibegić i Sušić su vodili reprezentaciju. Kakav danas imate odnos s njima i da li ste im tražili savjet prije preuzimanja reprezentacije?

PROSINEČKI: Nisam se, vjerujte mi, još s njima sreo i nismo kontaktirali telefonom. Svi smo u obavezama i Pape, Meša, Hadžibegić, ali se nadam da ćemo se sresti. Oni su moji prijatelji i bivši saigrači. Ja sam došao da napravim posao s reprezentacijom i to je to.

INTERVIEW.BA: Kao igrač ste bili strastveni pušač. Da li biste danas bili toleranti da van neko od igrača prizna da se nekad opusti uz cigaretu?

PROSINEČKI: Ima ih mnogo koji danas konzumiraju cigarete samo se dobro kriju. Paze da ih ne vide. Kada sam ja igrao bilo je drugačije. Pušio sam javno i igrao fudbal. Nisam baš u tolikoj količini koliko to mediji pišu, ali jesam. Ne znam kako bih reagovao da ih ja vidim ali šta da se radi. Jedino što ću Vam reći i poručiti je da to nije zdravo i nije dobro.

INTERVIEW.BA: Bili ste najbolji igrač SP-a u Čileu 1987. kada je mlada selekcija Jugoslavije postala svjetski prvak. Kako ste se nosili s tim priznanjem u tim godinama?

PROSINEČKI: Mi smo otputovali i osvojili zlato. Bila nam je to velika odskočna daska u karijerama. Svi iz te generacije su napravili sjajne velike karijere. Znao sam se nositi s tim uspjehom, jer je to vrijeme bilo drugačije. Iz Jugoslavije se moglo otići u inostranstvo sa 27 godina. Tako da sam u tim mladalačkim danima bio u Jugoslaviji i nisam imao problema. Danas mladi idu van granica svoje zemlje sa 17 godina i neki ne uspijevaju da se nose s tim ali imate i pozitivnih primjera.

INTERVIEW.BA: U Jugoslaviji ste bili velika zvijezda. Nešto slično ste uradili kao današnji fudbaleri. Snimali ste reklame. Posebno je upečatljiva ona za čarape. Da li ste nakon toga bili još popularniji ili vam je žao zbog tog poduhvata?

PROSINEČKI: Da, možda sam bio prvi fudbaler koje je snimio takvu reklamu.

Ma, mislim da se odmah zna, nisam od toga zaradio niti dinara. To je bilo na prijateljskoj bazi i ja sam to uradio. To više dođe kao neka šega i šala. Nije da mi je pravilo problem ili nešto pomoglo u karijeri.

INTERVIEW.BA: Jedan ste od rijetkih koji je igrao za Real Madrid i Barcelonu. Sjećamo se kako su Luisa Figa dočekali navijači Barcelone kada je otišao u Madrid, da li ste vi imali ta neugodna iskustva?

PROSINEČKI: Pa Figo je u to vrijeme bio ikona Barce i njihov kapiten. Zbog toga je imao užasan tretman od strane svojih bivših navijača. Ja kada sam to uradio imao sam manjih problema, nije da im je bilo drago, ali sigurno ne u mjeri u kojoj se našao Figo.

INTERVIEW.BA: Kod Ivice Osima ste debitovali u seniorskom timu Jugoslavije. Da li ste Švabu vidjeli u Sarajevu u skorije vrijeme i kakav je to susret bio?

PROSINEČKI: Da, Švabu mnogo cijenim i poštujem kao velikog trenera s kojim imam odlične odnose. Na žalost, još se nismo sreli. Znam da ima i zdravstvenih problema. Čuo sam priče da se ‘izbjegavamo’ zato što je njegov sin Amar Osim bio moj protukandidat za poziciju selektora BiH , ali vjerujem da je to obična glasina. Nadam se da ćemo se sresti uskoro.

INTERVIEW.BA: Ide li BiH s vama na Evropsko prvenstvo?

PROSINEČKI: Tu sam došao da napravimo uspjeh i rezultat. Sve sam podredio tome i to mi je primarni cilj i zadatak. Vidjet ćemo.

INTERVIEW.BA: Uskoro u Rusiji počinje SP. Ko će biti novi svjetski prvak?

PROSINEČKI: Bit će zanimljivo prvenstvo. Onako na prvu, imam četiri kandidata za koje smatram da mogu biti prvaci to su Brazil, Francuska i Njemačka koja je uvijek favorit.

