Šest tema zbog kojih bi vam Facebook mogao obrisati profil

Iako Facebook već duže sankcionira nepoželjno ponašanje na ovoj društvenoj mreži, dosad nije uvijek bilo jasno što je tano zabranjeno, zbog čega se Facebook nerijetko nalazio na meti kritike.

Kompanija je odlučila ispraviti tu pogrešku i prvi put objaviti standarde prema kojima odlučuje koji sadržaj je zabranjeno objavljivati te je otkrila kakve vas objave mogu dovesti do toga da vam blokiraju profil. Facebook je u objavi na blogu napomenuo da posljedice kršenja ovih pravila mogu biti različite, ovisno o ozbiljnosti prekršaja i vašim dosadašnjim objavama.

“Primjerice, za prvi prekršaj možete dobiti samo opomenu, no ako nastavite sa sličnim objavama, možemo vam ograničiti mogućnosti objavljivanja ili vam čak deaktivirati profil. Također možemo obavijestiti policiju ako smatramo da postoji rizik od nasilja ili ugrožavanja javne sigurnosti”, stoji u objavi.

1. Nasilje i kriminalne radnje

Zabranjena je objava sadržaja koji prikazuje nasilje i prijetnje nasiljem. Također je zabranjena prodaja droge i oružja, kao i “promoviranje nasilnih zločina, krađe i prevare”. Zbog takvih ćete objava, osim zabrane pristupa Facebooku, dobiti i policijsku prijavu.

2. Sigurnost

Zabranjeno je zlostavljanje, napastovanje i zloupotreba nečijih fotografija. Također su zabranjene objave koje uključuju seksualnu eksploataciju djece i odraslih.

3. Uvredljiv sadržaj

Kažnjava se i govor mržnje, grafičko nasilje, golotinja ili “okrutne i neosjetljive” objave. Okrutan i neosjetljiv sadržaj Facebook definira kao “onaj koji je usmjeren protiv žrtava koje su pretrpjele fizičke ili psihičke tegobe”.

4. Integritet i autentičnost

Zabranjeno je spamanje, pretvaranje da ste neko drugi i dizanje objava u njegovo ime, te širenje lažnih vijesti.

5. Poštovanje intelektualnog vlasništva

Naglašavaju da je potrebno poštovati tuđe intelektualno vlasništvo, odnosno ne objavljivati tuđi zaštićeni sadržaj.

6. Zahtjevi povezani sa sadržajem

Ova je definicija pomalo nejasna, no to u principu znači da ćete biti obrisani ako vlasti zatraže uklanjanje vašeg sadržaja ili ako to zatraže roditelji “nenamjerno slavnih maloljetnika”, odnosno klinaca koji su se proslavili jer je njihova snimka ili fotografija postala viralna, piše Index. (N1)