Svečano obilježena 26. godišnjica Štaba TO Srebrenik

Danas je na gradskom šetalištu ispred Šehidskog spomenika u Srebreniku održana prigodna svečanost kojom je na dostojan način obilježena 26. godišnjica formiranja Općinskog štaba TO Srebrenik. Svečanost su zajednički organizirali Općinska službe za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenik i Koordinacija boračkih udruženja ove općine. Na aprilske dane iz 1992. godine podsjetio je Zehrudin Mustafić, ratni načelnik Općinskog štaba TO Srebrenik koji je posebno ukazao na neviđeni patriotizam koji je u tim presudnim danima uoči agresije iskazao narod ovog kraja. U sklopu obilježavanja ove godišnjice, delegacija Općine Srebrenik na čelu s općinskim načelnikom Nihadom Omerovićem, te delegacije boračkih udruženja i ratnog Štaba TO Srebrenik položile su vijence na centralno spomen-obilježje poginulim braniteljima s područja ove općine u proteklom odbrambeno-oslobodilačakom ratu. Nakon toga, u planinarskom domu „Lipici“ na samom vrhu planine Majevice upriličeno je druženje bivših boraca i organizatora otpora s područja srebreničke općine.