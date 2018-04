Toplo i sunčano vrijeme očekuje nas za vikend

U petak se u Bosni očekuje slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena bura. Ponegdje na jugoistoku Bosne povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Jutarnje temperature će biti od 6 do 10, na jugu od 11 do 16, a dnevne od 17 do 22, na jugu od 22 do 27 stepeni.

U subotu će biti sunčano s jutarnjim temperaturama od 5 do 9, na jugu od 9 do 13 te dnevnim od 19 do 23, na jugu od 21 do 26 stepeni. Nedjelja će biti nešto toplija s dnevnim temperaturama do 27 stepeni.

Novo, umjereno naoblačenje očekuje nas već krajem ponedjeljka, a u večernjim satima su mogući i lokalni pljuskovi. No, temperature se neće mijenjati pa će se ujutro kretati od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevne od 20 do 26 stepeni.