Trudnice u TK uskoro bi mogle dobiti refundaciju troškova za clexane

Trudnice kojima je dijagnosticirana trombofilija tokom trudnoće moraju primati lijek clexane koji se u injekcijama primjenjuje svakodnevno u jednoj ili dvije doze. Prosječno trudnica sa trombofilijom tokom trudnoće primi između 700 do 900 injekcija clexana, a za to do kraja trudnoće izdvoji i do 3000 KM. Jedino u Kantonu Sarajevo ovaj lijek uvršetn je na Esencijalnu listu, dok se u Tuzlanskom i drugim kantonima trudnice iz dana u dan snalaze za potrebnu dozu, a neke lijek nabavljaju čak i u Srbiji gdje je cijena znatno povoljnija.

Iako je Inicijativu da se clexane uvrsti na Esencijalnu listu lijekova u TK usvojila na posljednjom zasjedanju i Skupština TK, ovo pitanje bit će regulisan sporazumom Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK koji podrazumjeva refundaciju troškova trudnicama koje koriste clexane. Kada je u pitanju dopunjena Esencijalna lista, uvažene su sugestije nekoliko udruženja građana, te će se na proširenoj listi naći i neki od antibiotika za djecu, te paleta psihijatrijskih lijekova.

„Clexane ne može biti uvršten na Pozitivnu listu lijekova, ali u toku je, odnosno u završnoj fazi je pripremanje programa uvođenja clexana između Ministarstva i zavoda zdravstvenog osiguranja i ja se nadam u narednih nekih desetak dana da će i to biti potpisano. Mogu evo spomenuti da su na B listi, do sad nije bilo npr antibiotici za djecu, odnosno sirupi kao što je Pancef, da je ta molekula uvrštena“, izjavio je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK. (RTV SLON)