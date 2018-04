Prema preporuci Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, od 16. aprila 2018. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bit će dozvoljene posjete pacijentima prema ustaljenom rasporedu, od ponedjeljka do petka od 15 do 17 sati, vikendom i praznicima od 13 do 17 sati.