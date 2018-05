Od 1. juna počinje primjena elektronskih zdravstvenih knjižica u TK

Dugi redovi na šalterima i svakodnevna višesatna čekanja u redu za ovjeru zdravstvene knjižice i aplikaciju markice zdravstvenog osiguranja od sredine ove godine trebali bi postati slika prošlosti u Tuzlanskom kanotnu. Razlog za to je pokretanje potpuno novog elektronskog sistema unosa i pregleda podataka nazvanog e – legitimacija.

Riječ je o sistemu koji u recimo Sarajevskom ili Unsko sanskom kantonu, funkcionira na bazi plastificiranih kartica koje zamjenjuju klasičnu zdravstvenu knjižicu. No, ovaj vid sistema i dan danas nailazi na mnoštvo problema u samoj primjeni, što najviše glavobolje zadaje samim pacijentima. S druge strane, projekat je to koji košta nekoliko miliona maraka, a koji finansiraju većinom sami osiguranici, tj. građani. No, zahvaljujući ideji samo jedne osobe, zaposlene u IT sektoru tuzlanskog Zavoda zdravstvenog osiguranja, elektronske zdravsteve knjižice građane Tuzlanskog kantona neće koštati ni feninga, a mogle su… čak četiri miliona KM.

„Mi smo pokušali da dosta tih problema izbjegnemo koristeći resurse koji su nam dostupni. Zavod nije imao nikakvih ulaganja finansijskih i od osiguranih lica se neće zahtjevati kupovina kartica, tako da smo bez ulaganja finansijskih sredstava dobili novu aplikaciju koja će za osigurana lica biti besplatna“, kazao je Emir Alibašić, pomoćnik direktora za IT sistem u ZZO TK.

Znajući da Zavod nema dovoljno novaca da sam finansira izradu kartica koje će zamjeniti zdravstvene kljižice i da bi skoro sav teret pao na osiguranike, Alibašić je pokušao razviti sistem koji će funkcionisati na bazi postojećih podataka koje sadrže lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Riječ je o bar kodu koji posjeduje svaki ovaj dokument, a koji sadrži osnovne podatke svakog građanina, između ostalog i matični broj koji je polazna osnova za identifikaciju i kod same zdravstvene knjižice.

„Projekat je testiran u našem okruženju i već od danas vršimo testiranje prema zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja. U narednih desetak dana uključit ćemo sve ugovorne zdravstvene ustanove da mogu vršiti određena testiranja i provjee na ovoj aplikaciji“, pojašnjava Alibašić.

Osiguranik zavoda zdravstvenog osiguranja više neće morati dolaziti u poslovnicu Zavoda da ovjeri svoju zdravstvenu knjižicu, niti će imati potrebe čekati da mu se u knjižicu zalijepi i ovjeri tzv. markica osiguranja, a sve zdravstvene ustanove u TK imat će pristup ovoj aplikaciji.

„Skoro sve zdravstvene ustanove su tehnički osposobljene da koriste sistem e – legitimacije, a onima kojima nedostaje tehnička oprema, to su zaista mala sredstva koja su potrebna za ulaganje. Jedan računar i konekcija interneta i to je sve, a to većina već ima“, pojašnjava naš sagovornik.

Planirano je da projekat e – legitimacije u zdravstvenim ustanovama na području TK počne sa primjenom već od 1. juna ove godine. Proces informatizacije zdravstva u Tuzlanskom kantonu započeo je 2015. godine, kada je tadašnji premijer TK Bego Gutić, analizirajući stanje i potrebe i budžeta i zdravstva snažno zagovaro ovaj projekat, označavajući ga krucijlenim za zdravstveni sistem.

E- legitimacija nastavak je upravo tog procesa informatozacije, nakon što je u jesen prošle godine u upotrebu puštena e-uputnica a zatim i e-bolovanje na čiju primjenu smo čekali više od godinu zbog komplikovane tenderske procedure i Zakona o javnin nabavkama. No, zahvaljujući Zavodovom IT timu drugi dio informatizacije izbjegao je proceduralne zakonske zavrzlame, ali i napravio uštede građnima. (RTV SLON)