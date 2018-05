Bh. gigant se širi na Hrvatsku: Gradačac postaje regionalni centar autoindustrije

Kompanija TMD Group iz Gradačca, koja proizvodi dijelove za najveće svjetske kompanije u automobilskoj industriji, planira se proširiti i na Hrvatsku i u saradnji s njemačkim partnerom u Babinoj Gredi izgraditi pogon za proizvodnju dijelova za automobile, kamione i radne strojeve.

Riječ je o desetak miliona eura vrijednoj investiciji, a proizvodnja će biti koordinirana između BiH i Hrvatske.

Direktor TMD Groupa Adem Hanić rekao je nedavno za Glas Slavonije da je zemljište kupljeno, idejni projekt je prošao i u toku je izrada izvedbenog projekta za građevinsku dozvolu. Paralelno teku razgovori ne samo sa Schaeffler grupom iz Njemačke nego i s drugim srodnim firmama, velikim kompanijama kao što je Benteler.

– Oni su zainteresirani ovdje otvoriti skladište, odnosno veliki lager za distribuciju svojih proizvoda, između ostaloga i specijalnih cijevi od čelika. I jedan turski investitor također želi investirati u Babinu Gredu jer je čuo da ovdje već postoji turski investitor, što mu je najbolja preporuka za ulaganje. Radi se o proizvodnji dijelova za željezničke vagone. Imaju certifikate za proizvodnju putničkih i teretnih vagona kao i cisterni za prijevoz tekućih tereta – kazao je Hanić.

Tvornica autodijelova u Babinoj Gredi s radom počinje sljedeće godine i zapošljavat će najmanje sto radnika. Konačan broj novih radnih mjesta zavisit će od toga ko će sve ući u tu priču, a Hanić napominje da Babina Greda neće moći pokriti sve potrebe za radnom snagom. Planirano je da radnici odlaze u Gradačacna obuku gdje će dobivati tehničku i tehnološku podršku.On je rekao da je uvjeren da će Babina Greda postati značajan metalski centar u Hrvatskoj, gdje će se proizvoditi autodijelovi za cijeli svijet.

– Prenijet ćemo našu tehnologiju u Babinu Gredu, kao što smo to već učinili u Brčkom. U suradnji s Općinom dogovorili smo način edukacije i pripremu kadra, kao i obuku specijalnog kadra za određene poslove. Moram naglasiti da su to kapitalni projekti, za koje priprema traje dugo – dvije, tri pa do pet godina, ali kada uđu na određeno područje, ondje ostaju najmanje sto godina – zaključio je Hanić za Glas Slavonije.