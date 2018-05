Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom sedmice

U ponedjeljak, 28.05.2018., u Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano. U Bosni sunčanije prije podne, stim što će u jutarnjim satima biti dosta niske naoblake po kotlinama. U drugoj polovini dana se prognozira razvoj konvektivne oblačnosti koji će u poslijepodnevnim i večernjim satima usloviti pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi će lokalno biti i obilni, a moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 30°C, na jugu zemlje do 32°C.

U utorak, 29.05.2018., u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano sa umjerenom naoblakom. U drugoj polovini dana se prognozira jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi će lokalno biti i obilni. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje od 16 do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U srijedu, 30.05.2018., prije podne pretežno sunčano. Po kotlinama u Bosni u jutarnjim satima će biti dosta niske naoblake. U drugoj polovini dana u većem dijelu zemlje su izgledni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C.

U četvrtak, 31.05.2018., više sunčanog vremena prije podne. U drugoj polovini dana se prognozira jači razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi će lokalno biti i obilni. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 30°C.