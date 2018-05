Instagram i WhatsApp od sada imaju novu zajedničku funkciju

Ako je dodirnete, pokrenut ćete trenutačni videopoziv, a možete ga i minimizirati kako biste nastavili pregledavanje objava na aplikaciji.

Videopozivi će biti mogući između dvije osobe, ali i među ‘manjim’ skupinama. Facebook nije točno odredio koliko će korisnika moći koristiti ovakav poziv, ali iz čini se da će biti ograničeni na četiri osobe istodobno. Ako je još niste pronašli unutar svoji aplikacija, ne brinite, značajka se još ispituje i bit će objavljena u sljedećih nekoliko tjedana.

Što se tiče WhatsAppa, Mark Zuckerberg je rekao je do sada ostvareno oko dvije milijarde minuta videopoziva između dva kontakta, pa je logično da u narednim mjesecima predstave i grupne videopozive.

Međutim, ni za ovu novost se ne zna koliko će je korisnika moći koristiti istodobno, a zanimljivo će biti vidjeti kako sučelje aplikacije obrađuje zahtjeve za pozivom, posebno za grupe s puno članova.

Uz to, Facebook ima tri aplikacije (Instagram, WhatsApp i Messenger) koje se natječu za naklonost korisnika i povezivanje kontakata. To za sada nije loše, no korisnici se nadaju da će ti proizvodi i dalje moći ponuditi jasno različita iskustva je inače neće biti razloga da ih zadrže na telefonu, prenosi The Next Web.