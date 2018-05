KK Gradina u dramatičnoj utakmici izgubila od Čelika

Košarkaši Čelika pobijedili su u zeničkoj Areni nakon produžetaka ekipu Gradine rezultatom 80:79, te su izjednačili finalnu seriju A1 lige.

Gradina je bolje otvorila ovu utakmicu, iako se sa obje strane igrala dosta neefikasna košarka sa jakom odbranama. Gosti su poveli sa 0:6, a prve poene igrači Čelika postižu nakon gotovo tri minute igre.

Međutim, nisu gostima iz Srebrenika dozvolili da se odvoje već u prvoj dionici. Većim dijelom prve dionice igrala se izjednačena košarka, a nakon prve četvrtine Gradina je imala dva poena prednosti, 15:17.

Gosti su i tokom druge četvrtine imali rezultatsku prednost. Čelik je međutim bio konstantno blizu, a na odmor se otišlo vodstvom gostujućeg tima od 28:30.

Čelik je uspio konačno da povede u trećem periodu, ali im se igra potpuno raspala u finišu ovog dijela meča. Problem je domaćem timu predstavljala i činjenica da je najbolji igrač domaćih Armin Avdibegović na 13 minuta do kraja dobio četvrtu ličnu grešku, a Gradina velikom serijom od 12:1 u posljednji period ulazi sa deset poena prednosti, 41:51.

Briljirao je u tim trenucima nekadašnji igrač Čelika Mirza Hrnčić. Njegovih sedam vezanih poena odvelo je Gradinu na plus 15 u uvodnim minutama posljednje dionice (41:56), ali se Čelik nije predavao.

Na krilima Armina Avdibegovića koji veže osam vezanih poena na sredini posljednjeg perioda dolazi do minus jedan, 55:56. Avdibegović je novom trojkom na nešto manje od tri minute do kraja došao do vodtva 60:58, a zatim Hrnčić pogađa za 61:61.

Na 20-ak sekundi do kraja Jakupović pogađa za vodstvo gostiju 63:64, a Avdibegović također koristi jedno slobodno za 64:64. Jakupović potom promašuje bacanja, Bambur je imao šansu da na tri sekunde do kraja dovede Čelik do pobjede, ali je i on promašio oba bacanja i ušlo se u produžetak.

Neizvjesno je bilo i u dodatnih pet minuta meča. Gradina je vodila, Čelik stizao, a Mešinović na sedam sekundi do kraja pogađa uz dodatno bacanje za prednost domaćih 80:79. Ostao je posljednji napad za goste, ali su ga promašili i Čelik je slavio.

Domaće je do trijumfa vodio Armin Avdibegović sa 28 poena, dok je na drugoj strani Mirza Hrnčić ubacio 22 koša.

Čelik – Gradina 80:79 (15:17, 13:13, 13:21, 23:13, 16:15)

ČELIK: Gak 18, Avdibegović 28, Keso 15, Podojak 1, Halilović 5, Bambur 4, Fajković, Porča, Mešinović 9.

GRADINA: Andelija 2, Golijanin 11, Bešić, Avdić, Đukarić 4, Hadžimuratović, Jakupović 14, Čerkezović 7, Hrnčić 22, Tanasilović 13, Grošić 6, Begović.