Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja u Konjicu okupila je doktore medicine

Centar za medicinsku edukaciju “Medicinska nadgradnja” (Center for Medical Education Medical Upgrade) u cilju unaprjeđenja medicinske nauke, znanja i prakse, organizuje, već peti puta, edukaciju u ovoj oblasti. “Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja”, koja se održava 12. i 13.05. 2018.godine u Konjicu u BiH, okupila je doktore medicine različitih specijalizacija i subspecijalizacija, kao i specijalizante te magistre farmacije i doktore veterinarske medicine, te studente medicine i zdravstvenih fakulteta.

Ceremonija otvaranja škole, jučer je ukazala na potrebu stalne edukacije u ovoj oblasti, te pružanju mogućnosti pristupa savremenim znanjima i kompetencijama, nauci i unaprijeđenju znanja o publikovanju u naučnim časopisima. “Koraci kroz edukaciju u kontinuiranom razvijanju znanja i novih pristupa su veoma značajni za ovu oblast u čemu je Centar medicinske edukacije organizovao izvarednu školu” prilikom otvorenja je rekao Prim.dr Harun Drljević, predsjednik Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH, koja je Pokrovitelj škole. Pored toga, Pokrovitelji škole sui Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Renomirana voditeljica škole prof.dr. Livia Puljak i predavači Prof.dr. Matko Marušić, akademik prof.dr. Enver Zerem, prof. dr. Jugoslav Stahov i prof.dr. Samir Delibegović, svrstavaju ovu Školu među značajne stručne skupove u Bosni i Hercegovini i Regiji.

Edukacija o pisanju medicinskih znanstvenih radova pokrenuta je u Konjicu 2012. godine. Od tada do danas održana su 4 uspješna Tečaja, na kojima se broj učesnika kontinuirano povećavao uz učesnike i iz zemalja izvan Bosne i Hercegovine. Do sada su učesnici bili iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Crne Gore. “ Povečanje broja učesnika iz BiH i iz zemalja Regije, podizanje nivoa znanja, kao i razvoj novih informacija važnih za autore medicinskih znanstvenih članaka, doveli su do prerastanja Tečaja u “Međunarodnu školu medicinskog istraživanja i pisanja”, u uvodnom obračanju je učesnike podsjetio prof.dr Samir Delibegović, entuzijasta koji je sa Amrom Odobašić i saradnicima, oformio CME MEDICAL UPGRADE.

“Cilj škole je na zanimljiv i interaktivan način upoznati učesnike s najvažnijim informacijama vezanima za planiranje, pisanje i objavljivanje medicinskog znanstvenog rada. Bavljenje istraživanjima se treba objaviti u medicinskim časopisima jer inače kao da se nisu dogodila. Zbog svoje zauzetosti zdravstveni profesionalci trebaju vrijeme i motivaciju za pisanje znanstvenog rada. Nakon pohađanja ove Škole taj pothvat će biti mnogo lakše ostvariti”, rekao je prof.dr. Delibegović.

Organizator CME Medical Upgrade odlučno će i Međunarodnu Školu, planiranu ovogodišnjeg maja održati u kongresnim prostorima Garden City Hotela Konjic, u Konjicu koji je jedan od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini sa bogatom istorijom i dojmom da je to raj koji nadahnjuje gdje se ljepotom prirode i profesionalizmom svake godine stvara ugodan ambijent za učenje i druženje.

Prvi dan na Međunarodnoj školi obilježile su vrlo aktuelne i atraktivne teme. Kvalitetna predavnja za više od 60 učesnika održali su Prof.dr Matko Marušić, voditeljica škole Prof.dr. Livia Puljak i prof.dr. Jugoslav Stahov.