Međunarodni dan porodice obilježava se danas

Ni jednom roditelju nije lako, a posebno je teško roditeljima koji se moraju boriti da osiguraju osnovne egzistencijalne uslove za svoju djecu. Na Međunarodni dan porodice, koji se obilježava svake godine 15. maja u cijelom svijetu, želimo skrenuti pažnju na važnost podrške porodici.

Kako bismo osnažili porodice, Save the Children je kreirao programe za rad s porodicamakoje provodi kroz rad dnevnih centara za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu koja su u riziku i kutke za roditelje u osnovnim školama.

U okviru rada dnevnih centara i roditeljskih kutaka, radimo sa porodicama kako bismo osnažili roditeljske kompetencije u odgajanju djece, njihovom boljem razumijevanju dječijih potreba, te pružanju kvalitetne podrške djeci u uključivanju u obrazovni sistem, ujedno sprečavajući rano napuštanje obrazovanja.

„Primjena programa podrške porodicama u školama i dnevnim centrima do sada je pokazala izuzetne rezultate, gdje su roditelji uključeni u program potvrdili da je to vrsta podrške koja im je potrebna kako bi se mogli nositi sa svakodnevnim izazovima roditeljstva. Također, roditelji su nam rekli da prvi put učestvuju u programu gdje im se ne nameću rješenja, već se oni osnažuju kako bi sami bili agenti promjene u svojim domovima i lokalnim zajednicama,“ ističe direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Andrea Žeravčić.

Save the Children je program podrške porodicama uključio u više projekata.

Dnevni centri za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu koja su u riziku da to postanu su mjesta gdje ova djeca mogu dobiti potrebnu podršku i zaštitu – od toplog obroka i sigurnog mjesta za boravak do pomoći u ostvarivanju osnovnih prava. Save the Children trenutno podržava rad sedam dnevnih centara, u Banjaluci, Bihaću, Bijeljini, Brčkom i Mostaru u BiH, te u Nikšiću i Podgorici u Crnoj Gori.

U okviru napora sprečavanja ranog napuštanja školovanja, uz podršku Save the Children-a, ove školske godine otvara se i 28 kutaka za roditelje u osnovnim školama u BiH. Prethodno je Save the Children organizovao obuke za nastavnike i nastavnice za primjenu programa podrške porodici i direktni rad s roditeljima, te opremio kutke. Kutak za roditelje je jedan od načina da se pokaže roditeljima da su dobrodošli i da škole brinu, ne samo o njihovoj djeci, već i o njima i njihovim potrebama.