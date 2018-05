Mirsadu Buljubašiću iz Srebrenika po drugi put transplantiran bubreg

Mirsadu Buljubašiću iz Kiseljaka kod Srebrenika ostvario se životni san o kojem je sanjao punih 17 godina. Prije nešto više od mjesec dana na Univezitetskom kliničkom centru u Tuzli, po drugi put, transplantiran mu je bubreg, koji mu je ovog puta donirala supruga Selmira.

Ovaj 39-godišnjak skoro polovinu svog života borio se s teškom bolešću bubrega. Kako nam je ispričao, u februaru 1999. godine s tek navršenih 20 godina života iznenada su mu otkazala oba bubrega. Iste godine obavljena je transplantacija bubrega koji mu je donirala njegova majka, ali nepune dvije godine kasnije došlo je do komplikacija i odbacivanja organa. Zbog toga je punih 17 godina bio primoran da svaki drugi dan putuje na hemodijalizu do 30-ak kilometara udaljene Tuzle, što je prilično iscrpilo njegov organizam.

Ipak, zahvaljujući plemenitosti njegove supruge koja mu je nesebično donirala bubreg, mukotrpne hemodijalize sada su iza njega. Složeni operativni zahvat prošao je uspješno, a i svi medicinski parametri su jako dobri, tako da se Mirsad već vratio kući iz tuzlanske bolnice.

–„Presretan sam što nije bilo nikakvih komplikacija i što transplantirani bubreg besprijekorno funkcioniše. Neizmjerno sam zahvalan svojoj supruzi koja mi je donirala bubreg i koja je sve ove teške godine bila uz mene. U posljednje dvije decenije medicina je znatno uznapredovala, a i lijekovi su puno kvalitetniji, tako da se nadam da ovog puta neće doći do odbacivanja doniranog bubrega“, ističe Mirsad.

No, njegovu sreću i zadovoljstvo, uz izvjesnu dozu straha da ponovo ne dođe do odbacivanja organa, narušavaju i problemi s nedostatkom finansijskih sredstava za kupovinu lijekova. Kako nam je ispričao, za kupovinu terapije protiv odbacivanja organa u narednih tri do šest mjeseci morat će izdvajati 1.900 maraka mjesečno. Jedini izvor prihoda mu je minimalna penzija koju je naslijedio od oca, tako da nikako nije u stanju osigurati sredstva za kupovinu prijeko potrebne terpapije.

Prvi u pomoć su mu priskočile dematlije džemata Kiseljak na čelu s efendijom Ismetom Odobašićem, koji su mu za prvu pomoć donirali 800 maraka, a pokrenuli su i humanu akciju na prikupljanju dobrovoljnih priloga.

Svi koji se žele uključiti u akciju na prikupljanju sredstava za kupovinu skupe terapije svoje donacije mogu uplatiti na žiroračun otvoren kod Raiffaisen banke broj: 1610500000000083, poziv na broj: 09-50-02974-4.