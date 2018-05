Njemačka planira uložiti 78 milijardi eura za programe migracije do 2022. godine, uključujući 31 milijardu eura u borbu protiv uzroka problema koji prisiljavaju ljude da napuštaju svoje domove i kreću prema Evropi, javio je danas magazin ”Der Spiegel”.

Magazin se poziva na dokument koji je sačinilo njemačko ministarstvo finansija i koji procjenjuje savezna ulaganja od sedamdesetak milijardi eura do 2022., plus dodatnih osam milijardi eura koje je savezna vlada pristala prebaciti saveznim državama i lokalnim zajednicama da bi pokrila njihove troškove do 2021. godine.