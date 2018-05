Početak sedmice u znaku nestabilnih vremenskih prilika: Od sunca do obilne kiše i grada

U ponedjeljak nas očekuje pretažno sunčano jutro, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavine lokalno i obilnije. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 24 do 29 °C.

Za utorak metorolozi prognoziraju nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno i obilne, uz mogućnost pojave grada. Jutarnje temperature od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 21 do 27 °C.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine mogu biti i obilnije. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 22 do 28 °C.

Za četvrtak meorololozi prognoziraju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima postepeni prestanak padavina. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 15 do 19, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 29 °C, podaci su Fderalnog hidromteorološkog zavoda.