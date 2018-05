Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 28.05.2018. godine (ponedjeljak) na području:

– u naselju Falešići prema Žilićima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naselju Brda u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.

– u dijelu naselja Babunovići prema Sladnoj u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

– u naselju Salihbašići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

– u naselju Kuge u vremenu od 09:00 do 15:00 s