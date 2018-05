U srijedu i četvrtak bez struje dijelovi općine Srebrenik

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 23.05.2018. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik:

– u naselju Špionica Centar u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Kosica prema Babunovićima u vremenu od 11:00 do 12:00 sati,

– u naselju Bare prema Brdima u vremenu od 12:30 do 13:30 sati,

– u naselju Badžići u vremenu od 14:00 do 15:30 sati,

– u naselju Lukići prema Srednjoj Dragunji u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Donji Potpeć u vremenu od 12:30 do 14:30 sati,

– u naselju Nacional prema Karauli u vremenu od 15:00 do 15:30 sati,

– u naselju Donji Ćekanići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Dana 24.05.2018. godine (četvrtak) na području Općine Srebrenik:-

-u dijelu naselja Bare, Sječe, Buljubašići, Kiseljak i Markuše. u vremenu od 09:00 do 09:15 sati.

-u dijelu naselja Srednja Špionica prema Tošanovićima i Jošaku u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

-u naseljima: Špionica centar, Fazanerija, Hujdurovići, Vrela, G.Hrgovi, Lovačka kuća, Cerik, Tutnjevac, Srednjab Špionica, Jošak, Polja i Kosica Dežići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.

-u naselju Zobovo brdo u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

-u naselju Ćehaje u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.