U srijedu i četvrtak dijelovi općine Srebrenik bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 30.05.2018. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik:

– u naselju Gulami u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Sladna Dom u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Omerbašići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u dijelu naselja Sječe prema Rapatnici u vremenu do 09:00 do 14:00 sati.

Dana 31.05.2018. godine (četvrtak) na području Općine Srebrenik:

– u naseljima: Gornji Moranjci, Donji Čekanići, Gornji Čekanići i Falešići u vremenu od 10:00 do 13:00 sati,

– u naselju Gornji Moranjci Bošnjaci u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.