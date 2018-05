U utorak bez struje više naselja na području općine Srebrenik

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 29.05.2018. godine (utorak) na području Općine Srebrenik:

– u naselju Mičići u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Nacional u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naselju Duboki Potok u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

– u naselju Lukići prema Dragunji u vremenu od 10:00 do 15:00 sati,

– u naselju Murati u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Vikale u vremenu od 1:00 do 12:30 sati,

– u naselju Hodžići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naseljima: Brezje, Previle, Podorašje, Brezik, Lisovići Zukići, Lisovići Mešići, Krušik, Lukići, Drapnići, Jasenica, Crveno brdo i Memići u vremenu od 13:00 do 13:30 sati.