U BiH 2000 razvoda godišnje: Koliko košta razvod u Tuzlanskom kantonu?

Svake godine u našoj zemlji odluči se razvesti skoro 2.000 parova. To pokazuju podaci državne Agencije za statistiku. S druge strane, broj sklopljenih brakova u našoj zemlji u posljednjih deset godina konstantno se smanjuje. Najviše parova razvodi se upravo u Tuzlanskom kantonu.

„Prema zvaničnoj statistici u FBiH za prošlu godinu, bilo je 1790 razvoda brakova i to je zvanična statistika. Za Tuzlanski kanton, nemam tačne podatke, ali je naš kanton prvi u Federaciji prema broju razvoda brakova. Kada to svedemo na nivo TK, onda Tuzla kao najveći grad svakako prednjači po broju razvoda.“ – kazao je advokat Damir Alić.

Razloga za razvod je mnogo. Osim preljube, koja predstavlja vodeći razlog zbog kojeg se parovi odlučuju na ovaj korak, novac je kao što je i očekivano na drugom mjestu. Procedura za razvod braka može trajati najmanje dva mjeseca, ukoliko obje strane žele razvod. Ukoliko jedna strana ne pristaje na razvod, procedura može potrajati čak i nekoliko godina, ali u konačnici rezultat je isti – par će biti razveden, ali troškovi tog razvoda će biti mnogo veći.

„Jedan prosječan, sporazumni razvod braka, gdje postoje i djeca i koji se riješi brzo i efikasno uz saglasnost oba roditelja košta oko 1500 do 2000 KM. Naravno, ovi se troškovi mogu multiplicirati ukoliko jedan od bračnih partnera povuče svoj potpis, što u konačnici isto rezultira ali su troškovi veći i mogu da izađu i preko 5000KM i naravno odgovornost za te troškove snose bivši bračni partneri.“ – dodaje Alić.

Da ipak nije sve tako crno, govore i podaci Matičnog ureda grada Tuzla, koji pokazuju da je tokom prvih pet mjeseci 2018. godine, u Tuzli sklopljeno 248 brakova, a obzirom da slijedi ljetni period, očekuje se da se ovaj broj poveća. U brak najčešće stupaju mladi od 23 do 30 godine života, ali ima i onih koji se na ovaj korak odluče i u nešto kasnijim godinama života.

„Naravno da imamo i takve slučajeve. Ne bismo mogli izdvojiti neku kategoriju da kažemo da su to 50-te, 60-te godine života. Imamo parove i sa 70 godina koji se odluče na sklapanje braka. Možda je to situacija da su oni već neko vrijeme živjeli u vanbračnoj zajednici pa se odluče iz nekog formalnog razloga da to ovjekovječe i činom vjenčanja, ali dešavaju se situacije gdje imamo mladence starosti 50, 60 i 70 godina.“ – ističe Mirha Aščerić, šefica Odjeljenja za opće i pravne poslove Grada Tuzla.

Brakovi u našoj zemlji najčešće pucaju u prvih pet godina zajedničkog života, ali isto tako ima slučajeva kada se bračni parovi odluče razvesti i nakon 40 ili 50 godina braka. Upravo veliki procenat razvoda i konstantno smanjenje broja novih brakova samo su vrh ledenog brijega. Jer, u prošloj godini u Federaciji je evidentirano oko 2000 više umrlih osoba, nego što je rođeno djece, a ukoliko se trend razvoda nastavi i u narednom periodu, nastavit će se i negativan prirodni priraštaj. Ako tome dodamo sve veći broj mladih koji odlaze iz BiH, sigurno je da će naša zemlja uskoro postati zemlja staraca. (RTV SLON)