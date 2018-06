Demobilisani borci poručili: Ili ispunjenje obećanja ili blokada Federacije!

Ako do srijede, u 12 sati 27. juna ne bude zakazana sjednica Parlamenta FBiH, na kojoj će se raspravljati o boračkim zakonima, doći će do blokade Federacije, odlučili su predstavnici demobilisanih boraca iz preko 30 općina u FBiH.

Jedan od njih Nazil Velić, izašavši pred brojne novinarske ekipe u kampu pored bivše zgrade Vlade FBiH u Alipašinoj, podsjetio je na to da je juče, 22. juna, bio rok do kojeg je trebalo da federalni borački ministar preda prijedlog zakona Vladi, da ga ova utvrdi i uputi u parlament.

– Federalni ministar Bukvarević nije ispoštovao što je Parlament prošli put od njega tražio, iako on tvrdi da je uputio prijedlog zakona Federalnoj vladi. No, mi odbijamo ovaj njegov zakon koji je on nama dostavio u pismenoj formi, ne slažemo se u svim segmentima sa njim, rekao je Velić, inače iz Bugojna, napomenuvši da Bukvarević za ovu kategoriju boraca nije učinio ništa

– Uspio je da vrati u pravo hiljadu lažnih boraca, da digne penzije generalima, da nama ukine ratni staž i mi ocjenjujemo da on u potpunosti nije izvšio svoju funkciju. Poručujemo Salki Bukvareviću da je ostalo malo roka do izbora i poručujemo mu da se uozbilji, te da uvrsti naše prijedloge u zakon i onda ćemo razgovarati o sljedećim koracima, rekao je Velić, nakon sastanka koji su ovi demobilisani borci održali.

Hamza Krkalić, iz Tešnja, je istakao da su borci izgubili strpljenje.

– Stav je svih predstavnika demobilisanih boraca iz 30 općina da se Bukvarević oglušio o ono što smo tražili i mi smo to njemu nekidan kazali. Mi pokušavamo da ne rušimo državu koju smo odbranili, ušli smo u institucije, a oni nas vraćaju na ulice. Pozivamo i gospodina Bakira Izetbegovića i gospodina Dragana Čovića da narede svojim satelitima da nam omoguće sjednicu parlamenta, da djelujemo kroz institucije ili ide blokada Federacije. Kad i kako, to ćemo mi odlučiti. Istovremeno, tražimo smjenu Salke Bukvarevića, tražimo da se više ne igra s našim živcima. Ubio nam je čast i dostojanstvo, vratite nam to ili ćemo mi to sami vratiti, kazao je Tešnjak, poslije čega je uslijedio veliki aplauz.

Drago Grbavac, iz udruge Zaboravljeni branitelji BiH je rekao da je tzv. Salkin zakon za njih podvala.

– Mi smo tražili da se prihvate naše tri tačke,što se prihvatilo i u Parlamentu, no, to su izigrali. U ovom njegovom zakonu nema nas, uopće nisu uvrstili tri tačke koje mi tražimo, (jedinstveni registar, prestanak financiranja ovih krovnih, temeljnih udruga, koje su stranačke, i borački dodatak od šest maraka po mjesecu učešća u ratu). Mi tražimo 326 maraka za ljude koji su bili od prvog do posljednjeg dana u ratu, na prvoj liniji bojišnice, ne tražimo retroaktivno, i mi ćemo rasteretiti državu, ako prihvate naše zahtjeve. Mi nismo za rušilačke metode, ali ćemo se za svoja prava boriti blokadom granica, građanskim neposluhom. Na to imamo pravo. Nećemo dati da nas gaze.

Oni ne ispoštuju ono što potpišu i oni nas vraćaju na ulicu, a javnost BiH da zna da mi ne izlazimo na ulicu iz obijesti, mi nismo horda koja će napraviti neko zlo. Ne može u ovoj državi 2018. godine biti 580.000 branitelja i ne može biti više od 1.600 udruga, koje njima služe za pranje para. Prema našoj gruboj procjeni, ovo naše rješavanje bi koštalo stotinjak miliona maraka, a što bi, u odnosu na 570 miliona koliko država sada troši, to bilo u interesu države. Imamo podatak da je rat završilo 300 hiljada ljudi, a neko je nekidan rekao da je dosad umrlo oko 90.000 ljudi, kazao je Grbavac, dok je Nazif Golub iz Zavidovića pozvao bh. javnost da im se, ako se ne zakaža sjednica do 27, a kada oni blokiraju Federaciju, pridruže svi: građani, poljoprivrednici, nezaposleni, svi navijači.