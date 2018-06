Federacija konačno dobila Zakon o liječenju neplodnosti

Federacija Bosne i Hercegovine je dobila Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Ovaj zakon je ranije odobrio Dom naroda, a potom i Predstavnički dom na vanrednoj sjednici pa će stupiti na snagu po objavi u Službenim novinama FBiH. “Ovaj zakon prvi put uređuje jednu od usluga u sistemu zdravstva – medicinski potpomognutu oplodnju na način da je u potpunosti regulira, od sistema u kojem se obavlja do uvjeta pod kojima se obavlja pa do evidencija ili prekršajnih i kaznenih odredbi”, kazali su nedavno predstavnici federalnog ministarstva zdravstva. U pogledu finansiranja objašnjeno je da se ove usluge se mogu obavljati u javnom i privatnom sektoru, ali na način kako je to propisano zakonima u zdravstvu.