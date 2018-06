Humana akcija džematlija džemata Kiseljak Medžlisa IZ Srebrenik

Imam u džematu Kiseljak Medžlisa IZ Srebrenik Ismet ef. Odobašić i član Džematskog odbora Mustafa Muratović posjetili su porodicu teško bolesnog džematlije Mirsada Buljubašića. Tom prilikom uručili su mu novčanu donaciju u iznosu od 6.750 maraka koja mu je prijeko potrebna za nastavak liječenja. Prema riječima efendije Odobašića, sredstva su prikupljena iz dobrovoljnih priloga džematlija, a iz donacija privednih subjekata i pojedinaca sa strane prikupljeno je dodatnih 2.500 maraka, tako da je u sklopu ove akcije porodici Buljubašić osigurana novčana pomoć u vrijednosti od preko 10.000 maraka. Bolesnom Mirsadu Buljubašiću nedavno se ostvario životni san o kojem je sanjao punih 17 godina. Početkom aprila u UKC-u Tuzla, po drugi put, transplantiran mu je bubreg, koji mu je ovog puta donirala supruga Selmira. Ovaj 39-godišnjak skoro polovinu svog života borio se s teškom bolešću bubrega. Kako nam je ispričao, u februaru 1999. godine s tek navršenih 20 godina života iznenada su mu otkazala oba bubrega. Iste godine obavljena je transplantacija bubrega koji mu je donirala njegova majka, ali nepune dvije godine kasnije došlo je do komplikacija i odbacivanja organa. Zbog toga je punih 17 godina bio primoran da svaki drugi dan putuje na hemodijalizu do 30-ak kilometara udaljene Tuzle. Ipak, zahvaljujući plemenitosti njegove supruge koja mu je nesebično donirala bubreg, mukotrpne hemodijalize sada su iza njega. No, nakon povratka iz bolnice suočio se s problemom nedostatka sredstava za nastavak liječenja. U narednih šest mjeseci za kupovinu teraprije protiv odbacivanja organa mjesečno će morati izdvajati po 1.900 maraka. Jedini izvor prihoda mu je minimalna penzija tako da nikako nije u stanju osigurati toliki iznos sredstava. No, zahvaljujući humanosti i solidarnosti džematlija Kiseljaka, problem finansiranja skupe teraprije je potpuno riješen. Uz zahvalnost supruzi koja mu je nesebično donirala bubreg, ovaj 39-godišnjak izražava i veliku zahvalnost svojim džematlijama i ostalim donatorima bez čije pomoći, kako kaže, ne bi mogao nastaviti liječenje. Kako ističe efendija Odobašić, uručenjem ove posljednje donacije, velika humana akcija je završena jer je prikupljen dovoljan iznos sredstava za kupovinu svih neophodnih terapija. Džematlije Kiseljaka, poznate po svojoj humanosti i solidanrosti, redovno pomažu i ostale ugrožene mještane. Samo u posljednjih pet godina, prema riječima efendije Odobašića, za izgradnju kuća i liječenje ugroženih osoba prikupili su preko 62.000 maraka.