Ministar Jusko s Odborom za obilježavanje 40. godina od izgradnje II kolosijeka pruge Šamac – Sarajevo

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko primio je jučer u posjetu predstavnike Odbora za obilježavanje 40. godina od izgradnje II kolosijeka pruge Šamac – Sarajevo, predvođene Raifom Dizdarevićem i Bogićem Bogićevićem.

Sastanku su, pored Dizdarevića i Bogićevića, prisustvovali i Nijaz Skenderagić, Željko Šain i Zlatko Šoše.

Ministar Jusko je izrazio svoju zahvalnost na pozivu za učešće u obilježavanju ovog značajnog događaja te upoznao prisutne o aktivnostima koje Ministarstvo provodi na polju razvoja prometnog sistema, sa posebnim osvrtom na željeznički vid prometa.

„Željeznički sistem Bosne i Hercegovine, kao i ostali vidovi prometa, nalazi se u tranzicijskom procesu koji zahtjeva kontinuirane aktivnosti, shodno nadležnostima svih resornih tijela, kako bi se po najvišim standardima osigurala integracija bh. željezničkog sistema u regionalni a zatim i evropski željeznički sistem. Na ovom putu su pred sve nas postavljeni izazovi koje ćemo uspješno savladati i željeznički sistem Bosne i Hercegovine učiniti održivim, ekološki prihvatljivim i konkurentnim“, naglasio je ministar Jusko.

“Čovjeku zastane dah kada pomisli na to šta se sve napravilo u to vrijeme, i to lopatama i krampama: 300 kilometara normalnog kolosijeka pruge Šamac – Sarajevo te niz željezničkih stanica na toj dionici, između ostalih, i nova stanica u Sarajevu. Mislim da su u pravu oni koji kažu da su omladinske radne akcije bile svojevrstan društveni fenomen. Ja bih rekao da je to jedna od najboljih tekovina bivše države. One su preteča današnjeg volontiranja i društveno korisnog rada i sigurno se u tom segmentu može tražiti kontinuitet omladinskog angažmana. Nama je bilo pitanje časti i ponosa da uradimo nešto korisno za svoju državu“, istakao je Nijaz Skenderagić, predsjednik Organizacionog odbora.

Predstavnici Odbora za obilježavanje su se zahvalili ministru na prijemu te podržali aktivnosti koje Ministarstvo provodi na unapređenju cjelokupnog prometnog sistema BiH, a posebno željezničkog.

Na kraju sastanka, ministar Jusko je još jednom istakao punu podršku Ministarstva obilježavanju 40 godina od izgradnje II kolosijeka pruge Šamac-Sarajevo.