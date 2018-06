Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo odluku o dodjeli općinskih priznanja

22. sjednica OV u Srebreniku bila je u znaku usvajanja konačnog prijedloga odluka o utvrđivanju broja i dodjeli općinskih priznanja i stimulativnih mjera koje će u povodu 21. juna, Dana općine Srebrenik biti dodijeljena zaslužnim pojedincima i pravnim subjektima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća. Jednoglasnom odlukom vijećnika utvrđeno je da se dodijele dvije plakete, kao najveće općinsko priznanje i to doktorici Edibi Avdić iz Ćehaja za doprinos u razvoju zdravstva, humanosti i društveno-političkog života na području općine Srebrenik, i Ibri Ibriću iz Srebrenika za izuzetan doprinos u razvoju sporta na području ove općine. Na svečanoj sjednici OV bit će dodijelje i tri povelje općine Srebrneik i to Izudinu Ahmetoviću iz Lisovića za doprinos u razvoju lokalne zajednice, Muhamedu Ibrišimoviću iz Dubokog Potoka za doprinos u razvoju kulture i vjerskog života u lokalnoj zajednici te Planinarskom društvu Majevica Srebrenik za razvoj planinarskih aktivnosti i sveobuhvatnu promociju Srebrenika u BiH i van njenih granica. Za humanistu godine proglašeni su Fuad Kafedžić iz Srebrenika za doprinos u dobrovoljnom davalaštvu krvi i Fahir Zukić iz Lisovića za izuzetna doprinos u organizovanju humanitarnih akcija. U povodu 21. juna, Dana općine Srebrenik dodijeljeno će biti i ukupno deset zahvalnica Općinskog vijeća i to: Azizu Ajanoviću iz Špionice, Emiru Hoziću iz Srebrenika, KK „1. mart“ Srebrenik, Košarkaškom klubu Gradina Srebrenik, Nerminu Mujkiću – diskoteka Galaxis Dedići, Šefketu Musiću iz Tinje, Ismetu Odobašiću iz Srebrenika, Mensuri Salkić iz Srebrenika, Demiru Smajiću iz Rapatnice i Fadilu Smajiću iz naselja Brda. Novčanim nagrada nagrađeni će biti: Dino Andrić, Besim Bojadžija, Damir Hatunić, Krisitna Josipović, Jasmina Zukić, Ajla Zukić, Adelisa Kenović, Jasmina Moranjkić i pionirska selekcija NK Mladost Tinja. Osim zahvlanica OV, na svečanoj sjednici uručene će biti i posebne zahvalnice koje će svojom odlukom dodijeliti načelnik općine Srebrenik.

Na prijedlog vijećnika Mustafe Muratovića Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo je zaključak kojim se oštro osuđuje nedavni vandalski čin skrnavljenja centralnog šehidsko spomen-obilježja u gradskom središtu Srebrenika te od nadležnih institucija zatražilo pronalazak i procesuiranje počinilaca. Na sjednici su usvojeni i prijedlozi rješenja o razrješenja starih i imenovanju novih predsjednica komisije za mlade i komisije ravnopravnost spolova.