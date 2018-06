Osigurana sredstva: Trudnice u TK će imati besplatan clexane!

Trudnice kojima je dijagnosticirana trombofilija tokom trudnoće moraju primati lijek clexane koji se u injekcijama primjenjuje svakodnevno u jednoj ili dvije doze. Prosječno trudnica sa trombofilijom tokom trudnoće primi između 700 do 900 injekcija clexana, a za to do kraja trudnoće izdvoji i do 3000 KM.

Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2018. godinu predviđena su sredstva za nabavku/finansiranje niskomolekularnih heparina za trudnice.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona izradilo je Doktrinarni pristup kojim su predviđene indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih će osigurane osobe moći ostvariti pravo na na niskomolekularne heparine (Clivarin i Clexane).

Za sada je poznato da će se nabavka i preuzimanje lijekova (Clexan i Clivarin) vršiti samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.

Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

